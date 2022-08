CFO’s besparen als eerst op vastgoed en facility management

CFO’s en financieel leiders besparen in de komende twaalf maanden naar verwachting als eerst op vastgoed en facility management, evenals financiële functies. Budgetverhogingen zijn het meest waarschijnlijk voor IT- en salesfuncties.

Dit blijkt uit onderzoek van Gartner onder ruim 200 CFO’s en financieel leiders in juli 2022. “Aangezien 72 procent van de CFO’s de vastgoedvoetafdruk van hun organisatie tegen het einde van 2022 wil verkleinen, is het te verwachten dat facility management te maken krijgt met budgetreducties”, zegt Marko Horvat, vice-president onderzoek bij Gartner Finance. “Dit is logisch voor veel organisaties waar een groot deel van de werknemers ten minste een deel van de tijd thuiswerkt. Het is echter ook interessant om de 9 prcoentvan de bedrijven te zien die zich differentiëren door hun vastgoedinvesteringen in de komende 12 maanden te verhogen.”

40 procent investeert in ICT

IT is de meest populaire functie voor het verhogen van de uitgaven met 40% planningsverhogingen in de komende 12 maanden. Dit sentiment was ook zichtbaar in een vergelijkbaar onderzoek in mei 2022, toen 46% van de CFO-respondenten zei dat ze van plan waren om de digitale ondernemingsinitiatieven in de komende twee jaren op te schalen (zie onderstaand figuur).

Automatisering helpt inflatie bestrijden

“CFO’s zien digitale technologie als een slimme investering, maar het is ook een cruciaal onderdeel van hun plan om de effecten van stijgende inflatie op de bedrijfsmarges aan te pakken”, aldus Horvat. “Bijna een kwart van de CFO’s denkt dat meer automatisering de inflatie zal helpen bestrijden. Dit sluit aan bij CEO’s die nog optimistischer zijn over technologie. 85 procent van hen is van plan om de uitgaven ten opzichte van vorig jaar te verhogen.” Sales en R&D zijn de tweede en derde meest waarschijnlijke functies voor stijgingen in het komende jaar. Respectievelijk 31 en 29 procent van de respondenten geeft aan plannen te hebben voor het verhogen van de budgetten hiervoor.

Groei niet opgeven

“De investering in verkoop en R&D laat zien dat bedrijven hun groei op dit moment niet opgeven, en ze wenden zich tot twee functies om groei in moeilijke omstandigheden te stimuleren”, aldus Horvat. “Dit komt in grote lijnen overeen met onze enquêtes in mei en juni, waar CFO’s en CEO’s deze gebieden selecteerden als de meest waarschijnlijke bescherming tegen bezuinigingen.” Gartner-experts wijzen erop dat bedrijven met efficiënte groei op de lange termijn over het algemeen een beter aanhoudende groei en margeverbeteringen realiseerden. Bedrijven met efficiënte groei zijn partijen die uitgaven gebruiken om zich te onderscheiden van concurrenten in tijden van economische moeilijkheden, in plaats van te vertrouwen op bezuinigingen.

