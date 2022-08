Christian van Geel.

Digital procurement helpt organisaties meer waarde te halen uit de inkooptransformatie die noodzakelijk is. “Nu voorsorteren op de verdere digitale transformatie binnen Source-to-Pay is een voorsprong nemen op je concurrentie”, stelt Christian van Geel, vice-president sales en marketing van Dynatos.

In organisaties draait procurement om de inkoop van alles wat het bedrijf nodig heeft om succesvol te kunnen opereren. Van backofficebenodigdheden tot de grondstoffen en tools die nodig zijn om klanten te bedienen. Van Geel: “Vaak zijn de directe kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen of een bepaald productieproces, kortom alles voor het primaire proces, al heel goed ingeregeld via ERP-software. Logisch, want die inkoop is direct gekoppeld aan het product of de dienst die een organisatie aanbiedt.”

Anders is dat bij indirecte kosten die al snel, afhankelijk van de grootte van de organisatie, meer dan twintig procent van de kosten van een bedrijf bevatten. “CFO’s en CPO’s hebben veel minder zicht op deze indirecte kosten. Denk aan kosten voor kantoorbenodigdheden, marketing, reiskosten, hotel- en restaurantkosten, relatiegeschenken, abonnementen en meer. Zogenaamde long tail spend worden per keer besteld en niet vastgelegd in een systeem, waardoor deze niet inzichtelijk zijn voor CFO’s. Terwijl een CFO juist wil sturen op pre-approved spend.”

Inkoopstromen bundelen

Vaak zijn het kleine bedragen, maar wel in een hoog volume. Van Geel: “Kan inkoop die stromen bundelen zodat de afhandeling minder tijd kost, maar inkopers ook de kwaliteit, de leveringszekerheid, de leveringsvoorwaarden en de prijs in de gaten kunnen houden?” Kortom, ook de indirecte spend kan onder management worden gebracht. Bij de sourcing ervan selecteert inkoop de juiste leverancier, onderhandelt het over de voorwaarden en tekent het bedrijf de contracten. Die contracten zijn weer terug te vinden in digitale procurement-software waar de parameters van het contract zijn vastgelegd.

“Hoe brengen we meer spend onder bij een leverancier om het contract met hem of haar goed uit te nutten?”

Bijvoorbeeld wat er waar besteld mag worden, tegen welke condities. “Vervolgens kan een intern bestelportaal, bij wijze een interne Bol.com, die inkoopstromen efficiënt laten verlopen. Inkoop kan vervolgens, op basis van inzichten uit het systeem, aan leveranciersmanagement doen. Welke leverancier gebruiken we amper en kunnen we afstoten? Welke is van levensbelang en moeten we beslist behouden? Maar ook: hoe brengen we meer spend onder bij een leverancier om het contract met hem of haar goed uit te nutten?”

In één systeem

De onboarding van leveranciers in een Source-to-Pay oplossing staat vast, zodat de CPO zeker weet dat alle elementen nodig voor het bestellen en afhandelen vastliggen. Denk aan de purchase order die goedgekeurd moet worden, waarna een factuur automatisch het systeem door kan lopen. Omdat de PO toch al is goedgekeurd.

Van Geel: “Je wilt dat die weg, dus van contractmanagement, inkoop en betaling, in één systeem wordt afgehandeld. Je wilt af van gefragmenteerde, aparte systemen voor contractmanagement, inkoop en accounts payable. Als je al die oplossingen centraliseert in één pakket houd je de controle en heb je inzicht in inkoopstromen. Compleet met dashboards over bijvoorbeeld bij welke leveranciers de organisatie het meeste besteld, of welke spend nog niet onder management is.”

Dergelijke systemen wisselen tegenwoordig moeiteloos via koppelingen hun gegevens uit met ERP- en boekhoudsystemen. Daarbij komt dat een source to pay-systeem een wapen kan worden tegen oneigenlijk gebruik. Van Geel: “Risk & Compliancy maar ook sustainability zijn onderwerpen die voor een CPO en CFO steeds hoger op de agenda staan. Je wilt fraude voorkomen, inzicht hebben en compliant zijn met wetgeving, daarnaast wil je met leveranciers werken die rekening houden met de ecologische, economische en sociale impact.”

Inkoopvoordeel bundelen

Spend management kan nog verder gaan door aan te sluiten op platforms voor business spend management zoals Coupa. Van Geel: “Coupa maakt zelf al afspraken met diverse leveranciers en bundelt het inkoopvoordeel op haar platform met de bedrijven die zijn aangesloten. Daarbij kun je dus rekenen op de beste voorwaarden en prijzen die al zijn onderhandeld. Je sluit online aan op een inkoopcollectief.” In dergelijke inkoopplatforms staan ook reviews van leveranciers zodat inkopers deze kunnen vergelijken.

De nieuwste ontwikkeling, waar Van Geel melding van maakt, zijn virtuele creditcards. “Een virtuele pas waarmee je na goedkeuring kunt betalen. Dat is wel een virtuele creditcard, maar deze is gelimiteerd. Tegenwoordig zijn die virtuele passen elektronisch aan te sturen. Zo kun je een individu of een afdeling een kaart geven met saldo erop, zodat ze binnen dat saldo hun indirecte kosten kunnen dekken en er ook een PO tegenover staat. Zo heb je vooraf controle op de uitgaven en voorkom je eenmalige leveranciers.”

Inkoophistorie

Wie de indirecte spend digitaliseert, kan er ook analyses op loslaten. “Als je eenmaal een inkoophistorie aan data hebt, kun je trends zien aankomen. Bijvoorbeeld dat er einde jaar veel indirecte spend is omdat veel afdelingen dan hun uitjes hebben gepland. Eigenlijk is dat predictive analytics voor spend die nog gaat komen.” Tot slot hamert Van Geel op digitalisering van procurement. “Wie digitaal facturen wil gaan verwerken, moet eerst de voorkant goed op orde hebben en professionaliseren. Sourcing, procurement en e-facturatie liggen in elkaars verlengde. Je wilt die disciplines digitaal laten terugkomen in één systeem. Dat brengt de organisatie van inkoopstromen door de CFO maar zeker ook CPO daadwerkelijk verder.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Dynatos.

