Diversiteit draagt bij aan beter toekomstperspectief accountingberoep

Uit het Diversifying Accounting Talent in Europe onderzoeksrapport van IMA (Institute of Management Accountants) en IFAC (International Federation of Accountants) blijkt dat een diverse, gelijke en inclusieve organisatie het makkelijker maakt om accounting talent aan te trekken en te laten blijven.

Daarnaast bevordert het innovatie: bedrijven met diverse teams hebben 45 procent meer kans om hun marktaandeel te vergroten. Het onderzoeksrapport heeft drie demografische focusgebieden: gender, LGBTQIA-oriëntatie en etniciteit, en bestaat uit een enquête onder meer dan 3.000 ervaren accounting professionals in Europa, waarvan 10 procent in Nederland als accountant heeft gewerkt. LGBTQIA staat voor lesbian, gay, bisexual, transgender, queer of questioning, intersex en asexual.

Weinig diversiteit in accounting leiderschapsrollen

Hoewel uit het rapport blijkt dat de diversiteit binnen het accountingberoep is toegenomen in de laatste eeuw, is dit nauwelijks terug te zien in leiderschapsrollen. In het onderzoek geven bijna 50 procent van de vrouwelijke deelnemers, meer dan 50 procent van de LGBTQIA-professionals en 60 procent van de etnische minderheden uit Nederland aan dat hun demografische groep onvoldoende gerepresenteerd is in senior leiderschapsrollen. Zestig procent van de vrouwen, ongeveer 75 procent van de LGBTQIA-deelnemers en 80 procent van de etnische minderheden heeft daarnaast hun organisatie verlaten door ongelijke behandeling en een gebrek aan inclusie.

Een vierde van de vrouwen en etnische minderheden geven aan daarom het accounting en finance vak helemaal te verlaten. Over het algemeen vinden vrouwen het beroep het minst inclusief of gelijk in vergelijking met de andere demografische doelgroepen. In Nederland is bijvoorbeeld maar 23 procent van de registeraccountants vrouw.

Alain Mulder, Managing Director Europe bij IMA.

Objectiviteit van de accountant geborgd door diversiteit

De lage demografische diversiteit in leiderschapsrollen roept vragen op over de duurzaamheid van het accounting en finance vak op de lange termijn in Europa, stelt Alain Mulder, Managing Director Europe bij IMA. “Een gebrek aan diversiteit, gelijkheid en inclusie vormt risico’s voor de transformatie die het vak op dit moment ondervindt: het beïnvloedt de talentpijplijn en het vertrouwen in het vermogen van het vak om zich aan te passen aan de veranderende omgeving. Een niet-diverse organisatie kan aantoonbaar minder innoveren, waardoor een bedrijf niet mee kan gaan met de dwingende veranderingen in de markt. In het kort: een diverse organisatie heeft een beter toekomstperspectief.

“Een gebrek aan diversiteit en inclusie in het accountingberoep heeft directe invloed op het vinden en behouden van talent”, zegt Mulder. “Dat beïnvloedt de objectiviteit die een accountant moet bewaren in organisaties, omdat een mix aan identiteiten en achtergronden cruciaal is om objectieve keuzes te maken. Daarmee zijn diversiteit, gelijkheid en inclusie de belangrijkste pijlers voor het accountancyberoep.”

Acties om diversiteit te verbeteren

Er moet volgens IMA nu actie ondernomen worden om de accountingprofessie in Europa te diversifiëren en zo objectiviteit en transformatie duurzaam te verankeren voor onze beroepsgroep. Het rapport geeft vier acties aan die bedrijven kunnen ondernemen om de diversiteit, gelijkheid en inclusie te verbeteren:

Bewustwording creëren om onbewuste vooroordelen tegen te gaan en een diverse bedrijfscultuur waarderen en uitdragen. Laten zien dat de professie een aantrekkelijk carrièrepad is voor mensen ongeacht gender, etniciteit, of LGBTQIA-status, en hier ook naar handelen. Stappen nemen om te zorgen dat mensen met diverse achtergronden gelijke toegang hebben tot promoties. Meer verantwoording afleggen door de prestaties en voortgang van alle professionals te meten op de eerste drie punten.

