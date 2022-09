DWS: Centrale banken zullen agressiever verkrappen dan markt verwacht

Centrale banken zullen, met name in Europa, de rente sneller en scherper laten stijgen dan de markten nu incalculeren. Dat zegt Stefan Kreuzkamp, beleggingsstrateeg bij DWS, in een commentaar.

Deze rentestijgingen worden in combinatie met hogere energieprijzen en het verslechterende economische klimaat komende winter een probleem voor aandelen, zegt Kreuzkamp. Hij citeert voormalig Fed-voorzitter Alan Greenspan die ooit zei: “We kunnen eigenlijk niet voorspellen, maar we doen net alsof we dat wel kunnen.” Volgens Kreuzkamp is het goed om even stil te staan bij hoe er precies een jaar geleden over inflatie werd gedacht. “Toen was de verwachting van de Fed en andere centrale banken nog dat de inflatie tijdelijk zou zijn.”

Rente blijft stijgen

DWS verwacht in haar prognoses voor het komende jaar dat centrale banken zullen doorgaan met het verhogen van de rente. “En agressiever dan marktspelers nu denken. Reden waarom we vrezen dat de reële economische groei, dus met inflatie meegewogen, zal stagneren”. De centrale banken lijken zich volgens Kreuzkamp niet langer te wagen aan inflatieverwachtingen. “Hierdoor worden de vooruitzichten voor obligaties moeilijk, zeker op de korte termijn.”

In de huidige wereld met toenemende geopolitieke risico’s lijken grondstoffen, waaronder ook goud, aantrekkelijk om de beleggingsportefeuille te diversifiëren. “Nu grondstoffen en energie zoveel duurder zijn geworden, stegen de prijzen in de hele productieketen en daar wordt de hele wereldeconomie door geraakt. Arbeidstekorten en stijgende lonen vormen nog een extra neerwaartse druk op de bedrijfsmarges en ook veranderend consumentengedrag zorgt voor extra onzekerheden wat betreft verwachtingen voor bedrijfsresultaten.”

Voorzichtigheid geboden

Deze ontwikkelingen maken de waarderingen in Europa een stuk aantrekkelijker, zegt Kreuzkamp. “Toch is voorzichtigheid geboden. Stijgende energieprijzen, stijgende rentes en verslechterende economische omstandigheden kunnen in de wintermaanden wel eens nieuwe problemen veroorzaken.”

