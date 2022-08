Economie: hoe staat het ervoor in Duitsland, Frankrijk en de VS?

Waar de economie van de eurozone in het eerste kwartaal van 2022 nog met 0,6 procent groeide, zwakte de groei in het tweede kwartaal af naar 0,2 procent. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. We zoomen in op de resultaten van Duitsland en Frankrijk én kijken naar hoe de Verenigde Staten er momenteel voorstaan.

De economie van de eurolanden heeft te kampen met tegenwind van de hoge inflatie, onrust over de Russische gasleveringen, problemen in toeleveringsketens en zorgen over een recessie. Het vertrouwen van consumenten is naar een dieptepunt gezakt en ook bij bedrijven is het sentiment flink verslechterd, aldus Eurostat. Ook de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en andere centrale banken in de wereld om de hoge inflatie tegen te gaan kunnen zorgen voor afkoeling van de economie.

Duitsland: economie stagneert

De groei van de Duitse economie is in het tweede kwartaal tot stilstand gekomen. Volgens een voorlopige schatting van het Duitse federale statistiekbureau was er nul procent groei voor de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland. In het eerste kwartaal ging de Duitse economie nog met een bijgestelde 0,8 procent vooruit in vergelijking met een kwartaal eerder.

Volgens het statistiekbureau had de economie last van tegenwind bij de export. “De zwakkere wereldeconomie met de aanhoudende coronapandemie, stijgende prijzen, verstoorde toeleveringsketens en de oorlog in Oekraïne drukken duidelijk op de economische ontwikkeling”, aldus een toelichting van het bureau. De bestedingen van consumenten en de overheid boden juist wat steun aan de economie.

Frankrijk: economie groeit

De economie van Frankrijk is in het tweede kwartaal weer gegroeid, na in de eerste drie maanden van dit jaar nog te zijn gekrompen. Volgens een voorlopig cijfer van het Franse statistiekbureau Insee bedroeg de groei 0,5 procent op kwartaalbasis. Dat was nog een min van 0,2 procent in het eerste kwartaal.

De groei viel sterker uit dan was verwacht. De Franse economie werd geholpen door een sterke export. De export ging met 0,8 procent omhoog. De consumentenbestedingen daalden wel met 0,2 procent, maar dat was minder sterk dan de neergang met 1,3 procent in het eerste kwartaal.

Insee verwacht dat op basis van de tweedekwartaalcijfers de Franse economie over heel 2022 met 2,5 procent zal groeien. Dat komt overeen met de voorspellingen van de overheid, maar is wel iets beter dan de verwachting van de Franse centrale bank. Die rekent op een groei met 2,3 procent in het gehele jaar.

VS: economie (opnieuw) gekrompen

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 0,2 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Ook in dat kwartaal daalde het bruto binnenlands product (bbp).

De krimp komt onder andere doordat bedrijven minder investeerden en overheden in de Verenigde Staten minder uitgaven, meldt de Amerikaanse overheidsinstantie Bureau of Economic Analysis. Daarnaast ging er minder geld naar de woningbouw. Amerikaanse bedrijven exporteerden wel meer dan een kwartaal eerder. Ook gaven consumenten meer uit, met name aan diensten. Ze gingen vaker naar restaurants en hotels, maar gaven minder uit aan eten en drinken in de supermarkt.

Sprake van recessie?

Volgens een algemeen bekende definitie is bij twee kwartalen van een dalend bbp sprake van een recessie. Maar bij economen is die lezing omstreden, omdat van een echte economische neergang pas sprake zou zijn als ook inkomens en de arbeidsmarkt duidelijk onder druk komen te staan.

De Amerikaanse president Joe Biden liet in een reactie weten dat het geen verrassing is dat de economie wat vertraagt nu de Federal Reserve de rente agressief aan het verhogen is. Dat doet de koepel van centrale banken om de hoge inflatie te bestrijden. Toch meent Biden dat de Amerikaanse economie nog altijd “op de juiste weg is”. De president wees daarbij op de nog altijd groeiende consumentenuitgaven en de sterke banenmarkt. “We zullen sterker en veiliger door deze overgang heen komen.”

