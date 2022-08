“Finance legt de basis onder de flexibiliteit van de organisatie”

Een goed financebeleid is gebouwd op actuele, eenduidige en juiste data. Toch zijn het verzamelen en registreren van data niet de uitdaging. Het is vooral belangrijk om waarde uit data te halen, zodat finance liefst real-time actuele inzichten kan leveren aan de hele organisatie. Dat is een voorwaarde om snel te kunnen inspelen op verandering. Twee toonaangevende Nederlandse technologiegedreven organisaties vertellen hoe zij de rol van finance zien.

“Waar het vaak aan schort is het operationaliseren van data. Hoe vertaal je data naar inzichten waar je acties aan kunt koppelen?” Dat zei Ewout Brouwers, Finance Lead bij Picnic, tijdens Workday Discover. Hij deelde met zijn publiek hoe Picnic de onstuimige groei van de online supermarkt managet, de financiële processen stevig in de greep houdt en daarmee een solide basis legt onder de noodzakelijke flexibiliteit en slagkracht van de organisatie.

Picnic is een Nederlandse online supermarkt, die ook actief is in Duitsland en Frankrijk. Brouwers noemt zijn bedrijf toch vooral een tech company die boodschappen levert. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat de Covid-pandemie het online boodschappen doen bij Picnic een duw in de rug heeft gegeven. Brouwers: “Die markt is enorm gegroeid, maar we hebben de deur niet wagenwijd opengezet voor nieuwe klanten. We willen onze belofte en een goede customer service altijd blijven waarmaken. Als wij nu de deur openzetten, hebben we er direct tweehonderdduizend nieuwe klanten bij. Maar die kunnen we dan niet optimaal van dienst zijn. Dus hebben we een wachtlijst.”

Stick to flexibility

“We zijn een flexibel bedrijf en willen dat zo houden. Dat heeft met onze instelling te maken, maar ook met onze technologie.” Picnic heeft alle financiële processen en data in de Enterprise Management Cloud van Workday ondergebracht. “Dat betekent dat we altijd direct actuele data en inzichten tot onze beschikking hebben inclusief achterliggende documenten. Dus kunnen we snel strategische en operationele beslissingen nemen. Dat maakt bijvoorbeeld ook invoice matching mogelijk: kloppen de facturen van leveranciers met de geleverde producten? Bijna altijd wel, maar omdat we zulke hoge volumes draaien, levert één procent verbetering al een hoge opbrengst op. Dat is goed voor kostenreductie, maar zorgt er ook voor dat we overal bovenop zitten, dat we het hele proces tot in detail in de greep hebben.”

Developer in plaats van business controller

Johan Benning, CFO bij beurstrader en market maker IMC Trading, zet ook data en de datamodellen centraal. Hij ziet ook dat dat effect heeft op de gevraagde capaciteiten. “Als je algoritmes wilt toepassen in je financiële administratie, dan moet je een heel goed datamodel hebben. Dat betekent ook dat je goed moet kijken naar welke functies en vaardigheden je nodig hebt in finance. De traditionele business controller maakt steeds vaker plaats voor developers en data scientists.” Voorwaarde om ‘actionable’ inzichten uit data te halen, is volgens Benning dat er één bron is voor alle data: operationele data, financiële data en HR-data. De verbinding tussen data uit frontend-systemen (de activiteiten) en data uit backoffice-systemen (zoals finance en HR) maakt het mogelijk om snel gefundeerde beslissingen te nemen die aansluiten bij de behoeften van het bedrijf en bij het veranderende landschap in de wereld.”

