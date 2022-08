Finance week: bedrijfsresultaten, inflatie en notulen Fed

De komende beursweek gaat de aandacht van beleggers onder andere uit naar nieuwe Europese inflatiecijfers. Bij een aanhoudend hoge inflatie kan de Europese Centrale Bank (ECB) beslissen om de rentes sneller te verhogen. Wel zal de toezichthouder altijd in de gaten moeten houden of bepaalde landen bij een te snelle rentestijging niet in de problemen komen.

Naast het inflatierapport is er ook nog aandacht voor bedrijfsresultaten. In Amsterdam komen onder andere bouwer BAM, baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis en betalingsbedrijf Adyen donderdag met cijfers. Verzekeraar ASR opent een dag eerder de boeken. De laatste dag van de week is het onder andere aan Sif, bouwer van funderingen voor windmolens op zee, om de boeken te openen.

Mogelijk dat laatstgenoemde bedrijf kan profiteren van de Amerikaanse belofte om meer geld te steken in verduurzaming. Na de Senaat stemde ook het Huis van Afgevaardigden in de VS in met het klimaat-, belasting- en gezondheidszorgplan van president Joe Biden. De VS trekken middels het plan tot 2030 zo’n 370 miljard dollar uit voor investeringen in het klimaat, die deels moeten worden bekostigd door inkomsten uit belastingverhogingen.

Notulen Fed

De Federal Reserve publiceert woensdag de notulen van de laatste beleidsvergadering. De Amerikaanse centralebankenkoepel is de rentes de laatste tijd agressief aan het verhogen om daarmee de hoge inflatie te beteugelen. In juli bleek de geldontwaarding in de VS minder dan verwacht. Bij de afgelopen twee rentebesluiten werd de rente met stevige stappen van 0,75 procentpunt opgeschroefd. Nu de inflatie lijkt af te koelen, zou de Fed bij het volgende rentebesluit in september mogelijk de rente wat minder sterk kunnen verhogen.

Qua macro-economische cijfers zal de aandacht de komende week ook uitgaan naar het rapport over het Duitse economische sentiment. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert op zijn beurt voorlopige cijfers over de economische groei in het tweede kwartaal in Nederland. Ook worden nieuwe Europese groeicijfers bekendgemaakt.

Vanuit het buitenland volgen verder nog cijfers van grote Amerikaanse winkelbedrijven als Walmart, Macy’s, Kohl’s en Target. Ook de olie-en gassector kan op belangstelling van beleggers rekenen na de publicatie van de halfjaarcijfers van het Saudische staatsbedrijf Saudi Aramco, het grootste olieconcern ter wereld.

