Financials aantrekken in krappe arbeidsmarkt: 3 tips

De arbeidsmarkt blijft extreem krap, terwijl de vraag naar finance professionals onverminderd groot is. Hoe kom je als organisatie als winnaar uit de ‘war on talent’ en trek je nieuwe financials aan?

TIP: Pas je wensen aan

Finance recruitment consultant Yasimin Harput van Robert Walters zegt tegen online platform De Accountant dat concessies doen een must is in een tijd waarin het aantal sollicitanten voor een finance functie “op één hand te tellen is”. Zij adviseert dan ook om de persoonlijkheid van de sollicitant zwaarder te laten wegen dan harde ervaringseisen. “Organisaties durven het niet altijd aan om kandidaten te spreken die niet aan alle eisen voldoen. Dan raad ik hen soms toch aan om met een sollicitant in gesprek te gaan, omdat het qua soft skills wel goed matcht.”

Het is dus een goed idee om nog eens kritisch het wensenlijstje voor nieuwe medewerkers door te lopen. En om de wens voor die ene alleskunner te laten varen en in te zetten op een professional die misschien niet aan alle eisen voldoet, maar die wel ervaring op kan doen in de functie en goed zal passen binnen het team.

TIP: Sta open voor internationale finance talenten

Een tip van managing consultant Thomas Boerefijn, ook van Robert Walters, is om wat vaker open te staan voor internationale finance professionals. Hij zegt: “Natuurlijk nemen veel organisaties al expats in dienst, maar ik ken genoeg bedrijven in bijvoorbeeld Rotterdam of Den Haag die liever iemand aannemen die ook Nederlands spreekt. Op die manier mis je wel een grote groep goede en gemotiveerde professionals, zeker omdat er de komende tijd misschien ook weer meer expats deze kant op komen.”

TIP: Zorg voor voldoende ontwikkelingsmogelijkheden

Veel finance professionals vinden het belangrijk dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan. “Dat kan zijn door middel van een studie, maar ook het leiden van speciale projecten of nieuwe initiatieven”, aldus Boerefijn. “Denk bijvoorbeeld aan het opnieuw ontwerpen van een bekostigingsstructuur, een systeemupgrade of het sleutelen aan rapportages om ze informatiever of juist beknopter te maken. Dat heeft in de coronaperiode soms stilgelegen, maar nu kun je dat als organisatie weer oppakken en aanbieden om de functie extra aantrekkelijk te maken.”

