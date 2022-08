‘Forse renteverhoging in de eurozone is gevaarlijk’

In de Verenigde Staten lijkt een forse renteverhoging een goede keuze, maar voor de eurozone zou die gevaarlijk zijn.

Dat schrijft André Kolodziejak, econoom bij de Europese Commissie, in economenblad ESB. Door een forse renteverhoging zullen de al lage groeiverwachtingen voor de eurozone verder naar beneden gaan en zullen de schuldproblemen erger worden. Een dempend effect op de hoge inflatie zal de maatregel niet hebben.

Negatieve vraagschok in eurozone

Het Internationaal Monetair Fonds pleitte in zijn World Economic Outlook van april van 2022 om de rente de Verenigde Staten en de eurozone in een paar forse stappen te verhogen om de oplopende inflatie te beteugelen. Volgens Kolodziejak past dat advies beter bij de VS dan bij de eurozone. “In tegenstelling tot de Amerikaanse inflatie is de huidige Europese inflatie grotendeels aanbodgerelateerd in plaats van vraaggerelateerd. Beide economieën hebben te maken met een sterk gestegen grondstoffenprijzen, maar bij de Europese economie staat daar een zich aftekenende negatieve vraagschok tegenover.”

In de eurozone ziet Kolodziejak geen ruimte voor een renteverhoging. De Europese werkloosheid is hoog en de econoom verwacht een recessie. De EU Consumer Confidence Indicator is weggezakt tot onder het dieptepunt van de coronacrisis, de inflatieverwachtingen van consumenten dalen en de investeringen lopen terug.

Lage rente logisch door vergrijzing

Dat het ruime monetaire beleid van de ECB de huidige inflatie heeft veroorzaakt, ziet Kolodziejak als een misverstand. Het geld gaat de laatste jaren steeds minder snel rond in de economie, dus stijgen de prijzen minder snel dan de geldhoeveelheid.

De auteur meent dat de huidige lage rente samenhangt met de lage vruchtbaarheidscijfers en vergrijzing. Die demografische ontwikkeling veroorzaakt een structurele verschuiving richting arbeidsintensieve diensten, een daarmee samenhangend arbeidstekort, een spaaroverschot, een toename van de hoeveelheid kapitaal ten opzichte van het bbp, en een daling van de marginale productiviteit van kapitaal. Kapitaal levert zo weinig op, dat de ECB de kosten ervan volgens Kolodziejak wel moet drukken via een lage beleidsrente en onconventioneel beleid.

