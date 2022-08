Frauderende boekhouder draait 8 maanden cel in

Een boekhouder draait voor 8 maanden de cel in wegens valsheid in geschrifte. Voor twee spookbedrijven stelde hij fictieve dienstverbanden op. Salarisspecificaties werden vervolgens gebruikt om onder meer een hypotheek te kunnen ontvangen.

De twee bedrijven waar de boekhouder de administratie voor verrichtte, waren feitelijk eenmanszaken. Deze hadden echter op papier tientallen mensen in dienst. In de administratie van de bedrijven zijn geen stukken gevonden waaruit blijkt dat deze werknemers daadwerkelijk arbeid verrichtten, zoals werkopdrachten, offertes, klantgegevens, projectgegevens en registraties van gewerkte uren of uitgevoerde werkzaamheden. Er zijn nauwelijks facturen aangetroffen die naar klanten zouden zijn gestuurd en er zijn op de bankrekening geen bedragen bijgeschreven die van klanten afkomstig kunnen zijn, zo meldt de Rechtbank Limburg.

Valse administratie

De boekhouder stelde verschillende documenten op, waaronder arbeidsovereenkomsten, salarisstroken en werkgeversverklaringen. Deze administratie werd vervolgens gebruikt om huurwoningen en hypotheken te verkrijgen. Zo getuigde een hypotheekadviseur dat er een hypotheek werd verstrekt op basis van de vervalste gegevens na een gesprek met de ‘werknemer’ en de verdachte boekhouder.

Eerdere veroordelingen

Dit was niet de eerste keer dat hij de fout inging; eerder is de boekhouder al meerdere malen veroordeeld voor soortgelijke feiten. Daarbij is de verdachte volgens het OM de aanstichter van de fraude en heeft hij persoonlijk voor meerdere mensen valse documenten opgemaakt. ‘De verdachte heeft op deze manier aan anderen de gelegenheid geboden om een legale status te geven aan crimineel geld en daarmee de bovenwereld te besmetten,’ aldus de Officier van Justitie.

Vertrouwensschade

De rechtbank acht bewezen dat de boekhouder meerdere valse documenten heeft opgemaakt. ‘Door het plegen van het bewezenverklaarde fraudedelict heeft de verdachte het vertrouwen van diverse financiële instellingen, bedrijven en personen die betrokken waren bij het aangaan van huurovereenkomsten en hypothecaire leningen ernstig geschaad,’ schrijft de rechtbank in zijn uitspraak. ‘Hypotheekverstrekkers en verhuurders zijn misleid en hebben daardoor geen goede inschatting kunnen maken van de risico’s die zijn verbonden aan de verstrekking van hypothecaire leningen en huurcontracten. Door het gebruik van valse geschriften wordt het vertrouwen dat in het economisch verkeer in dergelijke stukken moet kunnen worden gesteld bovendien ernstig geschaad.’

