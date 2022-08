Hoe verbetert u de bruto winst marge?

Ik was 12 jaar CFO in de mode-industrie. We waren altijd bezig met de brutomarge. Wat kunt u doen om de brutomarge te verbeteren?

1. Verhoog de verkoopprijs

Dat kun je bijvoorbeeld doen als je je product een beetje verbetert, maar de verkoopprijs meer dan een beetje verhoogt. Je product moet wel uniek zijn, want anders prijs je jezelf uit de markt.

2.Koop goedkoper

Er zijn altijd leveranciers die goedkoper kunnen leveren. In de mode is betalingskorting van 4 procent gebruikelijk bij betaling binnen tien dagen. Bij productie in eigen beheer wordt dat wat lastiger. Dan is winst bij de ene, verlies bij de andere.

3.Voorraadbeheer

Ik heb ervaring gehad met het verlagen van de afschrijving op voorraad van 5 procent van de omzet per jaar tot 1 procent per jaar in een snelgroeiend bedrijf, waar nieuw en oud in een paar weken kunnen worden gewijzigd. Verlaging van de afschrijving resulteert in een betere brutomarge. De voornaamste reden was dat oude voorraad alsnog verkocht werd tegen inkoopprijs aan outlets. Ook eigen outlets hielpen daarbij.

Uiteindelijk ging de bruto marge van 28 naar 36% procent. Dat over een omzet van 70 miljoen euro. Tel uit je winst.

Ik hield in januari 2022 een poll op Linkedin over dit onderwerp. Daar kwamen de onderstaande antwoorden uit over de gehanteerde verbeteringen.

Verhoging verkoopprijs 17%

Goedkoper inkopen 31%

Verlagen incourantheid 19%

Anders, namelijk 34%

Stemmen: 59, views: 3048

Makkelijker dan besparen op indirecte kosten

‘Anders’ wordt hier het meeste genoemd. Degenen die dat gestemd hebben die zeggen van alle drie de genoemde punten wat. Dat is ook juist. In het mij bekende geval waar de marge verbeterd werd van 28 naar 36 procent was de verdeling, dat 4 procent verbeterd werd door ‘verlaging incourantheid’, ongeveer 3 procent door een prijsverhoging en 1 procent door goedkoper in te kopen. De bruto winstmarge verbeteren is gemakkelijker dan besparen op de indirecte kosten.

Maarten Verheul, ervaren (interim-)CFO en beheerder van het netwerk Finance Executives Netherlands op LinkedIn.

