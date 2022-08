Ibrahim Bayram aangesteld als CFO van Bruynzeel

Bruynzeel Storage Systems, marktleider in Europa in ruimtebesparende mobiele opslagsystemen, versterkt haar directie met de benoeming van Ibrahim Bayram (49) als CFO. Met zijn benoeming, vanaf 1 september aanstaande, wil Bruynzeel invulling geven aan de gewenste versnelling van de internationale groeistrategie.

Voor zijn aanstelling als CFO bij Bruynzeel was Bayram ruim drie jaar CFO van Vescom Group, dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en distributie van hoogwaardige interieurproducten. Daarvoor was hij gedurende zes jaar CFO bij achtereenvolgens Prysmian Group in Duitsland en HKS Metals. Na zijn studie Bedrijfseconomie aan Tilburg University begon hij zijn carrière bij Philips Semiconductors waar hij gedurende acht jaar diverse financiële functies bekleedde.

Prachtige vervolgstap

In een reactie op zijn aanstelling zegt Bayram: “Bruynzeel is internationaal een zeer succesvolle en toonaangevende speler in veel markten. Dit is dan ook een prachtige vervolgstap in mijn carrière en ik kijk er enorm naar uit om als CFO mijn bijdrage te leveren in het faciliteren van de groei van de onderneming. Het bedrijf staat er financieel goed voor en we willen fors blijven investeren in de leidende positie op het gebeid van duurzaamheid en internationale groei in bestaande en nieuwe markten. Een hele mooi kans om daar als een CFO een belangrijke rol in te kunnen spelen.”

