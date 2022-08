Inflatie in Nederland verder gestegen: 11,6 procent in juli

De inflatie in Nederland was in juli 11,6 procent, blijkt uit de eerste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juni was dat nog 9,9 procent.

Het gaat om voorlopige cijfers op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

Energie en boodschappen stuwen inflatie

De belangrijkste oorzaak van de hoge inflatie is de grote stijging van de energieprijzen en kosten voor brandstof. Consumenten waren deze maand zo’n 68 procent meer kwijt aan energie en brandstof dan in dezelfde maand vorig jaar, terwijl dit in juni nog minder dan 60 procent was. Deze maand benaderde de gasprijs op de toonzettende beurs in Amsterdam de recordhoogte uit maart. De prijzen voor benzine kwamen begin juli juist iets lager te liggen door goedkopere olie.

Ook voedingsmiddelen, dranken en tabak zijn flink duurder geworden in de afgelopen maand. De prijzen lagen in juli 2022 10,1 procent hoger dan een jaar eerder. Vorige maand was die stijging 9,6 procent op jaarbasis. De prijzen van onder meer graan zijn hoog door de oorlog in Oekraïne. Ook is bijvoorbeeld het vervoeren en produceren van voedingsmiddelen duurder geworden door de hoge energieprijzen.

In maart bereikte de inflatie in Nederland een hoogtepunt, met 11,7 procent. In de daarop volgende maanden april, mei en juni stegen de prijzen iets minder hard. Nu neemt de inflatie dus weer toe.

Terugbrengen inflatie is prioriteit

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou het het terugbrengen van de inflatie de hoogste prioriteit voor landen moeten hebben. Dat stelde de organisatie afgelopen week, toen zij de ramingen voor de economische groei naar beneden bijstelden. De geldontwaarding kan de macro-economische stabiliteit namelijk bedreigen, zowel nu als in de toekomst.

Vandaar dat zowel de Europese Centrale Bank als de Amerikaanse Federal Reserve afgelopen week de rentes voor het eerst in jaren hebben doen stijgen.

