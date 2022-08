Kantoordresscode in de zomer: geen stropdas vanwege energiebesparing

Als finance professional word je geacht er representatief uit te zien tijdens het werk. Maar als het aan de Spaanse premier ligt, betekent dat niet langer dat je een stropdas moet dragen. Hij roept op om het kledingstuk deze zomer thuis te laten, omdat dat energie zou besparen.

Tijdens een recente persconferentie over een dreigend energietekort, verscheen de Spaanse premier Pedro Sanchez zonder stropdas ten tonele. Dat was geen toeval of vergissing, verzekerde hij de aanwezigen.

Airco omlaag

“Geen stropdas dragen, betekent dat we allemaal energie kunnen besparen. Dus ik heb alle ministers gevraagd, en ik zou het ook aan de publieke sector willen vragen, om er geen meer te dragen. Doe die stropdas uit en zet de airco wat lager.”

LEES OOK: Bankiers hoeven niet perse meer in pak op het werk te verschijnen

Door een wat losser hemd hoeft de energieverslindende airco niet zo hoog, beargumenteert de premier. Daardoor wordt het een manier om een steentje bij te dragen aan de energiebesparing.

Dreigend energietekort

En dat is hard nodig, laat de premier weten. Het land wordt deze zomer namelijk geteisterd door hittegolven. Het kwik stijgt regelmatig tot de 45 graden. Dat terwijl er door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland een energietekort dreigt.

De discussie over de dresscode op het werk in de zomerperiode is overigens niet bepaald nieuw. Elk jaar wordt opnieuw besproken of het acceptabel is om op teenslippers of in korte broek naar kantoor te komen.

Volg Executive Finance op LinkedIn!