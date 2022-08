Leiderschap: 4 manieren om als leider richting, kaders en sturing te geven

Leiderschap is voorbeeldgedrag laten zien, stelt Renée de Boo, partner People & Change bij KPMG Nederland. We vroegen haar welk voorbeeldgedrag we dan graag willen zien van leiders. “We zien dat vier basisgedragingen, of waarden zo u wilt, cruciaal zijn.”

De rol van de leider kenmerkt zich door het creëren van zogenaamde ‘holding space‘, aldus De Boo. Daarmee refereert zij aan de ruimte waarbinnen mensen samen werken aan de toekomst van de organisatie.

De Boo: “Een gezonde, veilige ‘holding space‘ vraagt van de leider dat hij in staat is tot het voeren van een dialoog, zodat een proces van ‘sense making‘ op gang kan komen. Op deze manier wordt gezamenlijk betekenis gegeven aan omstandigheden, ontwikkelingen en hoe daarop te reageren.”

TIP: Gratis download >> Alles over FINANCIEEL LEIDERSCHAP

“Leiderschap is ook voorbeeldgedrag laten zien”, stelt De Boo. Maar welk voorbeeldgedrag willen we nu graag zien van leiders? “We zien dat vier basisgedragingen, of waarden zo u wilt, cruciaal zijn. Vier sleutels om als leider richting, kaders en sturing te geven.”

Sleutel 1 – Empathie: actief luisteren om te begrijpen

Empathie is het vermogen je, zonder oordeel, in te leven in de gedachte- en belevingswereld van anderen. In de individuele interactie vraagt dat van leiders om ruimte te bieden aan de menselijke maat. Uitnodigen tot het delen van persoonlijke verhalen.

Sleutel 2 – Nieuwsgierigheid: vragen stellen om te verkennen

Nieuwsgierigheid gaat over de vaardigheid informatie vanuit verschillende perspectieven te beschouwen ten behoeve van gebalanceerde besluitvorming. Nieuwsgierigheid gaat ook over actief bevragen, onderzoeken en in gesprek gaan. Juist nu Nederland veelal hybride werkt in veel gevallen het fysieke afstemmen daardoor lastig is, is het van belang extra moeite te doen om persoonlijke en organisatorische informatie in de openheid te krijgen.

Meer weten? Dennis Vink: “Financieel leiderschap gaat over ingrijpen als dat nodig is”

Sleutel 3 – Veerkracht: dialoog voeren om ‘holding space’ te creëren

Mensen zijn van nature zeer veerkrachtig. Maar veerkracht, je aanpassen aan moeilijke situaties en daar uiteindelijk door groeien, kost wel veel energie. Zorg dragen voor een duidelijke structuur, routines en kaders helpt om het omgaan met een lastige situatie te vergemakkelijken en draagt op die manier bij aan onze veerkracht. Het stellen van realistische kortetermijndoelen is een effectieve methode om een gevoel van vooruitgang te behouden, waardoor we langer standhouden.

Sleutel 4 – Nederigheid: reflectie en verstilling zoeken om dilemma’s te reconciliëren

Hoewel de reflex is om te focussen op het managen van de acute situatie, is het noodzakelijk tegelijkertijd oog te hebben voor de effecten van de huidige besluitvorming op de langere termijn. Dat vraagt om het kunnen herkennen, respecteren en reconciliëren van dilemma’s. Om het vermogen te denken in systemen en patronen in plaats van lineaire oorzaak-gevolgrelaties. En om het kunnen reflecteren, te midden van alle hectiek, op de purpose van de organisatie. Op de vraag waarom je als organisatie bestaat en welke waarden je leiden.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de whitepaper ‘Financieel leiderschap’. Meer weten? Download de complete whitepaper nu gratis op Executive Finance >>

Volg Executive Finance op LinkedIn!