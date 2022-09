Lichte stijging van Nederlandse overnamemarkt

Ondanks inflatie en stijgende rentes is de Nederlandse overnamemarkt de eerste helft van dit jaar licht gegroeid. Zowel het aantal transacties als de gemiddelde verkoopprijzen handhaafden zich op een hoog niveau. Wel heeft de stijgende rente impact op de beschikbaarheid van financiering en de verkooprijzen.

Dit blijkt uit onderzoek van overnameplatforms Brookz en Dealsuite onder 274 Nederlandse fusie & overname advieskantoren die zich richten op bedrijven met een omzet tussen 0,5 en 30 miljoen euro.

Groei zet door

Na een flinke stijging van het aantal fusies- en overnames in 2021 heeft de groei van het aantal transacties zich ook in de eerste helft van 2022 voortgezet. “Het aantal verkooptransacties steeg met 3 procent en het aantal aankooptransacties zelfs met 8 procent. Verdeeld over de verschillende sectoren werden in de eerste zes maanden van 2022 weer de meeste overnames gerealiseerd in de sector Zakelijke dienstverlening (18 procent). Opvallend was de daling van het aantal transacties in de sector Bouw & Installatietechniek (-5 procent) en sector Gezondheidszorg & Farmacie (-3 procent)”, aldus de onderzoekers.

Transactieprijzen

Gemiddeld werd in de eerste helft van 2022 voor een mkb-bedrijf 4,85 keer de brutowinst betaald, evenveel als in de tweede helft van 2021. De ebitda-multiples in de sectoren IT Dienstverlening & Softwareontwikkeling (6,6), Gezondheidszorg & Farmacie (6,35) en Agri & Food (5,6) en E-commerce & webshops (5,6) handhaafden zich op een hoog niveau. Onderaan de ranking daalde de ebitda-multiple voor de sector Horeca, Toerisme & Recreatie naar 3,3 en de sector Detailhandel van 3,1 naar 3,0.

Rente en inflatie

Ruim de helft van alle respondenten (54%) geeft aan dat de stijgende rente en inflatie een negatief effect heeft op de beschikbaarheid van financiering en de te realiseren verkoopprijzen. De impact op het aantal nieuw aangeboden bedrijven is minimaal. Wel ziet ruim een kwart van de respondenten een licht negatief effect op het aantal geïnteresseerde kopers dat zich voor een bedrijf meldt.

Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en Dealsuite, hebben de turbulente macro-economische ontwikkelingen van de afgelopen maanden vooralsnog een beperkte invloed op de overnamemarkt. “Ondanks het drukkende effect van de rentestijging, is er nog geen daling in verkoopprijzen waargenomen en is de gemiddelde ebitda-multiple stabiel gebleven. Wel zien we dat met name de stijgende rente een negatieve impact heeft op de beschikbaarheid van financiering.”

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor overnamemarkt in de tweede helft van 2022 zijn wisselend. Meer dan de helft van alle adviseurs (54 procent) denkt dat de overnamemarkt de komende zes maanden verslechtert tegen een grote groep (40 procent) die denkt dat de markt stabiel blijft en 6 procent die de markt ziet stijgen. De adviseurs geven de markt voorde komende zes maanden een 6,8 als rapportcijfer. Dat was een halfjaar geleden nog een 7,7.

