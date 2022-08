Meer dan 70 Deutsche Bank-medewerkers onderzocht vanwege belastingfraude

Het Duitse openbaar ministerie doet momenteel onderzoek naar meer dan 70 medewerkers van Deutsche Bank vanwege hun vermeende rol bij grootschalige belastingfraude.

Dat meldt de Britse krant Financial Times op basis van een intern onderzoek door de Duitse bank naar zijn rol in één van de grootste fraudeschandalen in Europa.

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers van Deutsche Bank niet alleen het eigen beleid maar ook de wettelijke regels hebben overtreden. Zo mistten interne controles, accepteerde de bank bewust klanten die duidelijk gespecialiseerd waren in zogenoemde CumEx-handel en leverde Deutsche Bank ook aandelen die werden gebruikt in de transacties.

Fraude met dividendbelasting

Op die manier konden klanten van de bank belastingfraude plegen met dividendhandel. Deutsche Bank is niet als enige betrokken bij de zaak. Het zou namelijk gaan om een heel netwerk van banken, aandelenhandelaren en advocaten die aandelen verkochten rond de dividenddatum, waarbij zowel de koper als verkoper dividendbelasting terugvroegen van de Belastingdienst. Dit kostte de Europese staatskassen vermoedelijk miljarden euro’s. Alleen al in Duitsland zou er voor 32 miljard euro op deze manier gefraudeerd zijn.

1500 personen onder de loep

Meer dan 70 huidige en voormalige werknemers van Deutsche Bank worden momenteel onderzocht door openbare aanklagers in Keulen vanwege hun vermeende rol in het schandaal. Het onderzoek van justitie in deze zaak duurt inmiddels al heel wat jaren en beslaat meer dan 1.500 personen die vermoedelijk betrokken zijn. Afgelopen maand raakte het onderzoek opeens in een stroomversnelling nadat een voormalig bankier van Fortis werd gearresteerd in Mallorca.

