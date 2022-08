Nederlandse economie groeide in sneltreinvaart in tweede kwartaal

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 2,6 procent gegroeid in vergelijking met de drie voorgaande maanden. Dat is een veel forsere toename dan in het eerste kwartaal van 2022, terwijl de oorlog in Oekraïne en de gascrisis toch voor veel onzekerheid zorgen. Nederlanders gaven meer uit aan cafébezoek, uitstapjes of reizen nadat vrijwel alle coronabeperkingen waren opgeheven. Daarnaast investeerden bedrijven meer en exporteerde Nederland meer dan het importeerde, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het statistiekbureau tekent daarbij aan dat aan het begin van 2022 nog coronabeperkingen golden, onder andere voor contactberoepen. Mede daardoor bleef de economische groei in de eerste drie maanden van het jaar volgens de nieuwste berekeningen beperkt tot 0,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Groot contrast

Het groeicijfer vormt een groot contrast met dat van omringende landen. In Duitsland groeide de economie niet en in het Verenigd Koninkrijk was er zelfs sprake van krimp. “Ik ken nog niet alle cijfers uit mijn hoofd, maar je kunt er wel van uitgaan dat Nederland in de top drie zit”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.

Vergeleken met een jaar eerder steeg het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland met 5,3 procent. Daarbij valt op dat consumenten vooral aan diensten meer uitgaven. Typische lockdownaankopen zoals meubels of andere zaken om het huis in te richten kochten ze minder. Ook verbruikten ze minder gas, dat mede door de Russische inval extreem duur is geworden. Het CBS schrijft de daling toe aan de zachte winter.

Meer investeringen

Bedrijven investeerden meer in gebouwen, vliegtuigen en schepen. Ook ging er meer geld op aan software en machines. Bij de export, die op jaarbasis 5,6 procent groeide, hielp het vooral dat buitenlandse toeristen en zakenreizigers meer uitgaven aan bijvoorbeeld vervoer of horecabezoek in Nederland. Dat geldt bij het CBS als export van diensten.

Veel voortekenen in Europa en de Verenigde Staten leken juist slecht. Een aantal analisten rekent op een recessie ergens in de komende kwartalen. De somberte onder consumenten speelt volgens Van Mulligen een grote rol bij die voorspellingen. “Het consumentenvertrouwen wordt vaak gezien als voorbode. Dat is al tijden laag en staat nu zelfs op het laagste niveau ooit gemeten. Maar dat zie je bijvoorbeeld nog niet terug bij de consumptie.”

Hoogste versnelling

Hij benadrukt dat de Nederlandse economie nu in de hoogste versnelling zit en dat een eventuele krimp dus niet direct een grote crisis zou veroorzaken. Dat kan anders uitvallen bij een gastekort. “Dat is wel een stevige schok, als gas op rantsoen moet. Daarover is veel onzekerheid en angst kan zijn eigen dynamiek veroorzaken. En als het komende winter nog maar de vraag is of we onze huizen, kantoren, bedrijven en kassen kunnen verwarmen, dan kijk je tegen een heel andere wereld aan.”

