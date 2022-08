NFRD wordt CSRD: een update

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de beoogde opvolger van de Richtlijn inzake niet-financiële rapportage (NFRD) uit 2014. Met het CSRD-voorstel is een ambitieus plan neergelegd. De inwerkingtreding zal dan ook in stappen gaan. Esther Mennens-Wismans, consultant bij Charco & Dique, geeft een update van de huidige stand van zaken.

NFRD versus CSRD

De CSRD heeft als doel de flow aan duurzaamheidsinformatie in de corporate sector te versterken. Ten opzichte van de NFRD zou de CSRD onder meer leiden tot de volgende inhoudelijke wijzigingen:

Verplichte auditing van onder de CSRD gepubliceerde informatie.

Meer gedetailleerde rapportagevereisten en verplichte gebruikmaking van EU-brede rapportagestandaarden.

De informatie moet ‘machine readable’ zijn en kunnen worden opgenomen in het European Single Access Point.

Voortgang

Tussen april 2022 en 8 augustus 2022 heeft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) een consultatie gehouden over de concept Europese duurzame rapportage standaarden. Veel partijen, waaronder ook de Europese toezichthouders, hebben op de consultatie gereageerd. EFRAG verwacht in november 2022 de definitieve reporting standaarden aan de Commissie te kunnen zenden.

Op 21 juni 2022 is er een voorlopig politiek akkoord bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement (EP). Het akkoord is op 30 juni 2022 gepubliceerd. Dit akkoord moet nog worden goedgekeurd door de Raad en het EP voordat het wetsvoorstel als wet kan worden aangenomen door de EC. Aangezien het hier om een richtlijn gaat, zal deze na publicatie door de EC omgezet moeten worden in nationale wetgeving.

Inwerkingtreding

Zodra de CSRD van kracht wordt, zullen veel meer ondernemingen over duurzaamheid moeten gaan rapporteren. Nu zijn dit alleen nog de grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars. Straks worden dat alle grote ondernemingen, beursgenoteerd én niet beursgenoteerd.

Ondernemingen die onder de huidige NFRD vallen zullen naar verwachting vanaf het boekjaar 2024 moeten gaan rapporteren in lijn met de CSRD. Vanaf het boekjaar 2025 geldt dit ook voor grote ondernemingen die niet in scope zijn van de NFRD. Vanaf 2026 is het de beurt aan kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen, kredietinstellingen en (her)verzekeringsondernemingen. Ten slotte zullen vanaf het boekjaar 2028 ook moederondernemingen die in een derde land zijn gevestigd moeten gaan rapporteren over duurzaamheid.

Charco & Dique raadt ondernemingen aan om zich nu al voor te bereiden op de nieuwe richtlijn. Bijvoorbeeld door inzicht te verkrijgen in de manier waarop de onderneming omgaat met duurzaamheidsaspecten, wat de impact van de bedrijfsactiviteiten is op die aspecten en hoe die aspecten de bedrijfsvoering (kunnen) raken.

