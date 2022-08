Onverwacht veel nieuwe banen erbij in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn er in juli 528.000 banen bij gekomen. Daarmee groeide de arbeidsmarkt van ’s werelds grootste economie veel harder dan in de voorgaande maand. De stevige banengroei komt als een verrassing, want door de hoge inflatie en renteverhogingen gingen kenners uit van een minder forse toename.

Economen gepeild door persbureau Bloomberg rekenden in doorsnee op 250.000 nieuwe banen in juli. In juni kwamen er 398.000 nieuwe banen bij. Het is een teken dat werkgevers nog altijd zitten te springen om personeel.

Werkeloosheidspercentage

Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics ligt het werkloosheidspercentage nu op 3,5 procent. Daarmee is de werkloosheid weer even laag als in februari 2020, de laatste maand voordat de coronacrisis zich deed voelen in de VS. Ook het aantal werkenden is terug op het niveau van voor corona, meldt de overheidsinstantie

In alle sectoren groeide de werkgelegenheid. Vooral restaurants, bars en uitgaansgelegenheden namen veel nieuwe mensen aan. Ook zakelijk dienstverleners, zoals ingenieurs- en adviesbureaus hadden veel nieuwe mensen nodig.

Geen sprake van neergang

De cijfers wijzen erop dat er nog geen sprake is van een brede economische neergang. Onlangs werd bekend dat het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) voor het tweede kwartaal op rij is gekrompen. Maar economen willen dit nog geen recessie noemen, omdat daarvoor een bredere economische neergang nodig is die bijvoorbeeld ook de arbeidsmarkt raakt.

De Federal Reserve zal zich door de forse toename van het aantal banen gesteund zien in zijn rentebeleid. Om de torenhoge inflatie in te dammen is de Amerikaanse koepel van centrale banken bezig de rente snel te verhogen. Dit lijkt nog geen schadelijke impact te hebben op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het gemiddelde uurloon voor Amerikaanse werknemers verder gestegen, wat zal bijdragen aan de prijsstijgingen.

