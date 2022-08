Opnieuw celstraf geëist tegen oud-topman Eurocommerce

2009-10-22 13:01:02 GORSSEL - Ger Visser van Eurocommerce ANP PHOTO COPYRIGHT DIJKSTRA BV

Het Openbaar Ministerie heeft een halfjaar celstraf geëist tegen voormalig topman Ger Visser van vastgoedbedrijf Eurocommerce. Hij zou met zijn vrouw een vals document hebben ingebracht in een gerechtelijke procedure. Dat valse document kwam van hun eigen stichting. Visser is ook al aangeklaagd in diverse zaken rondom faillissementsfraude. In hoger beroep hangen hem daarin ook celstraffen boven het hoofd.

Eurocommerce was een van de grootste projectontwikkelaars van Nederland, maar ging tien jaar geleden failliet. Eind 2011, kort voor het bankroet, maakte Eurocommerce-dochter Jachtstaete 2,5 miljoen euro over naar een stichting die het privévermogen van Visser en zijn vrouw beheerde. Dat bedrag moest na een veroordeling in 2015 terugkomen, maar in 2018 vroeg de stichting om herziening van dat vonnis. De curatoren van Eurocommerce zouden stukken hebben achtergehouden. In de daaropvolgende procedure bracht de stichting volgens het Openbaar Ministerie valse notulen in.

Opdrachtgevers

Het OM ziet Visser en zijn vrouw als de opdrachtgevers daarvan en wil een straf, ook omdat ze al eerder voor vergelijkbare zaken zijn veroordeeld. “Het moet stoppen; verdachten moeten ophouden met het frustreren van de rechtsgang en het bij voortduring produceren en inbrengen van valse stukken.” De eis vraagt om een onvoorwaardelijke celstraf, omdat Visser “immers al een gewaarschuwd man was” na zijn eerdere veroordeling.

Tegen Vissers vrouw eiste het OM een werkstraf van 100 uur. Zij zou niet het initiatief hebben genomen, maar de fraude wel mede mogelijk hebben gemaakt.

