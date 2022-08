Peter Kruithof vertrekt als CFO bij B&S

Peter Kruithof legt per 31 oktober zijn functie als CFO van B&S Group neer. De 41-jarige bestuurder gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. De raad van commissarissen ziet in Mark Faasse, als de aandeelhouders daarmee instemmen, de opvolger van Kruithof.

De raad van commissarissen draagt Faasse voor als nieuwe CFO tijdens de algemene jaarvergadering in 2023. Faasse trad in 2014 in dienst bij B&S en is momenteel financieel directeur. Hij heeft meer dan vijftien jaar ervaring in verschillende financiële en leidinggevende functies. Faasse werkte eerder als auditor bij Deloitte.

