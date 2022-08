Qatar steekt miljoenen in zak aan via Nederland ontweken belasting

Qatar ontwijkt via Nederland belasting in Indonesië, Spanje en Polen. Dit kost de drie landen miljoenen euro’s. Het levert de Nederlandse fiscus niets op.

De organisator van het WK voetbal bespaarde tussen 2014 en 2020 minstens 40 miljoen euro door een fiscale constructie met twee in Amsterdam gevestigde dochterbedrijven.

Lees ook: Belastingdienst tornt niet aan fiscaal verschoningsrecht

Via brievenbusconstructie

Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar staatsinvesteringsfonds Qatar Investment Authority (QIA). Het is ongebruikelijk dat een nationale staat via een brievenbusconstructie in Nederland belasting op investeringen in derde landen ontwijkt. Qatar gebruikt QIA om opgepotte olie- en gaswinsten te investeren in de wereldeconomie. Het staatsfonds is eigenaar van onder meer voetbalclub Paris Saint-Germain en talloos prestigieus vastgoed, waaronder het Amstelhotel in Amsterdam.

Waarschijnlijk ligt het bedrag van 40 miljoen aan ontweken belasting in werkelijkheid hoger. Recente jaarverslagen van Nederlandse brievenbusmaatschappijen bevatten te weinig informatie om een volledig beeld te kunnen schetsen.

Lees ook

Van Rij: “Maatregelen tegen ontwijking dividendbelasting noodzakelijk”

Plan GL en PvdA voor aanpak belastingontwijking grootaandeelhouders

Volg Executive Finance op LinkedIn!