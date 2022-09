Solvinity benoemt Walter Wolfs tot nieuwe CFO

Solvinity, een van de grootste Managed Service Providers in Nederland, verwelkomt per 5 september Walter Wolfs als nieuwe CFO. Daarnaast gaat hij leiding geven aan de afdelingen Finance, Inkoop en Legal & Compliance. Wolfs vervangt Edwin van Es, die het bedrijf verlaat na een dienstverband van zes jaar.

Wolfs heeft de afgelopen jaren diverse (interim-) managementposities bekleed bij onder meer Unilabs Nederland, Vistra Family Office Services en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was hij werkzaam als Group CFO bij detacheringsbedrijf Atlas Professionals en partner op het gebied van due diligence en financiële herstructurering bij PwC. Tevens is Wolfs al langjarig toezichthouder in de zorgsector.

Enthousiast

“Ik ben ontzettend enthousiast om bij Solvinity aan de slag te gaan“, aldus Wolfs. “De organisatie is uitstekend gepositioneerd voor verdere bedrijfsgroei en doorontwikkeling van hun hoogwaardige dienstverlening. Samen met mijn nieuwe collega’s zal ik me daar dan ook voor inzetten.”

“Ik laat de functie van CFO en de betrokken afdelingen in goede handen achter”, zegt Edwin van Es. “De afgelopen zes jaar heb ik mogen meewerken aan de groei van Solvinity. Het is nu tijd is voor een nieuwe uitdaging, maar ik kijk met veel plezier terug op deze periode.”

Stap zetten

“Ik ben verheugd Walter te verwelkomen als CFO bij Solvinity”, zegt Hans van den Broek, CEO van Solvinity. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Walter als CFO de stap kunnen zetten naar verder succes. Mijn grote dank gaat uit naar Edwin van Es, die de afgelopen jaren een eigen stempel op de organisatie heeft gedrukt die bijdroeg aan de groei van Solvinity tot een van dé topspelers op het gebied van managed IT-diensten.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!