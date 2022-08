Splitsing EY kantelpunt in accountancy

EY wil wereldwijd zijn audit en adviestak gaan splitsen. Dat moet miljarden aan extra omzet opleveren. De stap is opmerkelijk omdat in Nederland de door de minister van Financiën aan het werk gezette Kwartiermakers toekomst accountancysector ook het audit only-model hebben laten onderzoeken.

De Wall Street Journal en The Financial Times kwamen de afgelopen periode met berichtgeving over de voorgenomen splitsing. De splitsing zou gepland staan voor eind 2023, waarna de adviestak voor ongeveer vijftien procent aan de beurs wordt genoteerd. Dat zou een bedrag van circa tien miljard dollar kunnen opleveren. Nog eens vijftien procent van de aandelen van de consultancypraktijk wordt gereserveerd voor het personeel en zeventig procent blijft in handen van de partners. De adviespraktijk zou daarnaast voor zo’n zeventien miljard aan krediet willen aantrekken. De partners van de auditpraktijk worden daarbij gecompenseerd voor de gemiste opbrengst uit de beursgang van de consultancytak en krijgen ook een uitkering vanuit het verworven krediet.

Lees ook: Kwartiermakers toekomst accountancy presenteren meerjarenplan

Miljarden aan extra omzet

CEO Carmine Di Sibio van EY verwacht dat de splitsing miljarden aan extra omzet opleveren. Na splitsing vervallen immers de barrières, verboden en conflicts of interest in de combinatie van controle- en adviesdiensten. Daardoor kunnen in de toekomst alle potentiële klanten door beide takken van EY worden bediend. Di Sibio noemt de voorgenomen splitsing voor de ‘’big four’’ in de Financial Times onvermijdelijk: “As these firms get bigger and bigger, conflicts become harder and harder to manage.” Met de splitsing gooit EY de knuppel in het hoenderhok. EY is de eerste van de big four die openlijk plannen heeft voor splitsing.

Lees ook: Accountant: kostenpost of businesspartner?

Kantelpunt in accountancy

Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en de Universiteit Leiden noemt in het Financieele Dagblad de stap een kantelpunt en wijst op het onderzoek dat de Kwartiermakers toekomst accountancy (ingesteld door de minister van Financien) hebben laten doen naar audit only. Economisch bureau SEO nam dat onderzoek op zich, maar kwam niet met een wettelijke verplichting voor splitsing. De nadelen daarvan zouden groter zijn dan de voordelen. Een nadeel is bijvoorbeeld dat Nederland internationaal uit de pas zou gaan lopen indien een splitsing hier wel, maar elders niet verplicht wordt gesteld. Een alternatief van een operationele splitsing “onder stevige voorwaarden en waarborgen”, zoals SEO suggereert, is wat Pheijffer betreft realistischer dan een verplichte structurele splitsing. “Daarbij is dan wel vereist dat de operationele splitsing dusdanig wordt vormgegeven dat commerciële prikkels worden weggenomen.”

Lees ook

Oratie: Reflecties op de relatie accountant en client

Accountants: werkdruk neemt toe vanwege bezwaarschriften

Volg Executive Finance op LinkedIn!