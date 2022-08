Waar gaat de Europese Green Deal over?

Het uiteindelijke doel van de EU Green Deal is om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken. Dit is geen doel voor de korte termijn, het dient in 2050 bereikt te worden. Dat betekent echter niet dat tot die tijd gewacht kan worden met actie. Vandaar dat het eerste concrete peilmoment op 2030 is gesteld: de CO2-uitstoot dient vóór eind 2030 met minstens 55 procent verminderd te zijn ten opzichte van 1990. Brede actie is noodzakelijk om dit te realiseren.

De Green Deal kijkt expliciet naar de volgende thema’s:

klimaat,

energie,

landbouw,

industrie,

milieu en oceanen,

vervoer,

toerisme en regionale ontwikkeling, en

onderzoek en innovatie.

Met deze thema’s wil de Europese Commissie zorgen voor een Europa dat niet alleen klimaatneutraal is, maar ook in sociaal en economisch opzicht goed voor haar inwoners en bedrijfsleven is. Kwetsbare mensen krijgen een steuntje in de rug door de ongelijkheid en energiearmoede aan te pakken, daarnaast gaat het concurrentievermogen van Europese bedrijven erop vooruit.

De EC wil met de Green Deal zorgen voor:

schone lucht, schoon water, een gezonde bodem en biodiversiteit,

gerenoveerde, energie-efficiënte gebouwen,

gezond en betaalbaar voedsel,

meer openbaar vervoer,

schonere energie en baanbrekende, schone technologische innovaties,

duurzamere producten die gerepareerd, gerecycled en hergebruikt kunnen worden,

duurzame banen en vaardigheidstraining voor de transitie, en

een wereldwijd concurrerende en veerkrachtige industrie.

Maatregelen

De Green Deal is geen op zichzelf staand initiatief. Het is gekoppeld aan onder meer het Europese Klimaatpact, waarmee men gemeenschappen helpt om maatregelen tegen de klimaatverandering te delen en uit te voeren. Het is ook gekoppeld aan het Nieuw Europees Bauhaus, een initiatief dat de Europese Green Deal een creatieve en transdisciplinaire dimensie geeft.

Op 14 juli 2021 heeft de EC een groot pakket aan maatregelen gepresenteerd onder de noemer Fit for 55. Dit klimaatpakket bestaat uit een groot aantal wetten en zal de Europese economie en samenleving diepgaand veranderen. Denk aan maatregelen op het gebied van fossiele brandstoffen, benzineauto’s, emissiehandel, afvalverwerking, ontbossing en bodemgezondheid. Op 8 maart 2022 heeft de EC nieuwe maatregelen gepresenteerd in het plan REPowerEU, waarmee men de groene transitie wil versnellen en de afhankelijkheid van de Europese lidstaten van Russisch gas wil verminderen.

Financiering

Deze maatregelen kosten uiteraard geld en vereisen een grote investering van de EU. Om de doelstellingen van de Europese Green Deal te realiseren, heeft de Commissie beloofd in de komende tien jaar voor minstens 1 biljoen euro aan duurzame investeringen te zullen vrijmaken. Dit geld moet zowel van overheden als private investeerders komen. Ongeveer de helft zal via verschillende programma’s uit de Europese begroting moeten komen; 30 procent van de Europese meerjarenbegroting 2021-2028 en NextGenerationEU (het EU-herstelinstrument voor de coronacrisis) is bestemd voor groene investeringen. Private investeringen komen voor een groot deel uit de ‘private equity’ en ‘venture capital’-sector, daarbij door Europa ondersteund met onder meer het InvestEU-programma. Invest EU verzorgt garanties vanuit Europese middelen, waardoor investeerders grotere risico’s kunnen nemen. Dit geldt niet alleen voor investeringen vanuit de Europese Investeringsbank (EIB), maar ook voor nationale stimuleringsbanken in EU-landen en internationale financiële instellingen.

Dat Europa zoveel wil investeren in de Green Deal, zegt overigens niet dat de Europese Green Deal als subsidieprogramma op zichzelf staat. In 2020 is er een rechtstreekse openstelling geweest vanuit Horizon2020, waarbij rechtstreeks bijna 1 miljard euro werd gealloceerd aan projecten ten behoeve van de Green Deal. Dit betrof een eenmalige openstelling. Uiteraard wordt er momenteel ook regelmatig subsidie verstrekt die ten bate komt aan de Green Deal-doelstellingen, maar dit gebeurt onder de paraplu van subsidieprogramma’s als LIFE, Interreg en Horizon Europe. Green Deal zit verweven in de programmadoelstellingen van deze subsidieprogramma’s en maakt een geïntegreerd onderdeel uit van de openstellingen die onder deze programma’s vallen.

Stimulans

De Europese Green Deal is dus vooral een stimulans om bestaande Europese subsidieprogramma’s in te zetten voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Concreet betekent dit voor projecten die ten goede komen aan een klimaatneutraal en/of klimaatbestendig Europa dat de subsidiekansen in de komende jaren aanzienlijk zijn. Uiteraard blijven hierbij de gangbare kwaliteitseisen aan Europese subsidieaanvragen onverminderd in stand: alleen zeer goed uitgewerkte en innovatieve projecten maken kans op Europese financiering.

Auteur: Nanny Bressers, Vindsubsidies.nl

