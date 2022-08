Waarde euro zakt weer iets onder die van dollar

De waarde van de euro zakte maandag weer iets onder die van de dollar en bereikte het laagste niveau in twee decennia. De euro is al enige tijd aan het zakken ten opzichte van de Amerikaanse munt. Die ontwikkeling hangt samen met de angst voor een recessie in Europa. Ook de hogere rentestand in de Verenigde Staten helpt de dollar vooruit ten opzichte van de euro.

Een euro was aan het eind van de middag nog maar 0,9938 dollar waard. Daarmee dook de waarde van de euro onder het niveau van ruim een maand geleden. Toen waren de euro en dollar al eens precies evenveel waard, een situatie die pariteit wordt genoemd. Dat was toen voor de eerste keer sinds 2002. Enkele dagen later was de euro toen eveneens enige tijd minder waard dan een dollar, maar daarna werd de Europese eenheidsmunt weer wat duurder.

Duurder om dollars te kopen

Door de zwakkere euro wordt het voor mensen die met de eenheidsmunt betalen duurder om dollars te kopen, bijvoorbeeld om op vakantie naar de Verenigde Staten te gaan. Voor Amerikanen wordt het juist goedkoper om euro’s aan te schaffen om vakantie in Europa te vieren.

Voor Europese bedrijven wordt het importeren van Amerikaanse goederen duurder, terwijl Europese bedrijven die exporteren juist kunnen profiteren van de goedkope euro. De import van ruwe olie in Europa zal meer gaan kosten, omdat olie en andere grondstoffen in dollars worden afgerekend. Dat kan de inflatie verder aanjagen.

