Wereldwijd blijven premies zakelijke schadeverzekeringen stijgen

De premies van zakelijke schadeverzekeringen zijn in het tweede kwartaal van 2022 9% gestegen, ten opzichte van 11% in het eerste kwartaal, waarmee de in het eerste kwartaal van 2021 ingezette trend van gematigde premiestijgingen wordt voortgezet. Dit blijkt uit de Global Insurance Market Index van verzekeringsmakelaar Marsh.

In de meeste regio’s zijn de premiestijgingen afgezwakt. In het Verenigd Koninkrijk vond een premiestijging van 11 procent plaats (tegenover 20% in Q1 van 2022), de grootste vermindering van de gemiddelde prijsstijgingen. In de Verenigde Staten (VS) stegen de prijzen met 10% (van 12% in Q1), in het Stille Oceaan-gebied met 7% (van 10% in Q1), in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied met 5% (van 6% in Q1), in Azië met 3% en op het Europese vasteland met 6% (beide gelijk aan het vorige kwartaal).

Aansprakelijkheidsverzekeringen stijgen het sterkst

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat:

• De premies voor wereldwijde vastgoedverzekeringen stegen in Q2 van 2022 gemiddeld met 6%, tegenover 7% in Q1, de prijzen voor schadeverzekeringen stegen gemiddeld 6%, tegenover 4% in het voorgaande kwartaal.

• Aangedreven door cyberverzekeringen steeg de totale prijsstelling voor financiële en professionele aansprakelijkheidsverzekeringen met 16% opnieuw het sterkst van alle grote verzekeringsproductcategorieën. Dit betrof een daling ten opzichte van de 26% in het voorgaande kwartaal.

• De premies voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen daalden in de VS, het VK en het Stille Oceaan-gebied.

• De premies voor cyberverzekeringen bleven aanzienlijk stijgen, hoewel het stijgingstempo in het afgelopen kwartaal vertraagde tot 79% in de VS en 68% in het VK, tegenover respectievelijk 110% en 102% in het voorgaande kwartaal.

Zorgen over inflatie

Waardering is een belangrijk aandachtspunt geworden voor verzekeraars, aangedreven door zorgen over inflatie, problemen in toeleveringsketens en tekorten aan arbeidskrachten, evenals claiminflatie wanneer aangepaste schadebedragen de gerapporteerde waarden overschrijden. Lucy Clarke, President Marsh Specialty and Global Placement bij Marsh: “In een tijd van wereldwijde zakelijke onzekerheid, aangedreven door het aanhoudende conflict in Oekraïne, de verstoring van de toeleveringsketen en de stijgende inflatie, blijven de handelsomstandigheden voor veel klanten moeilijk. We merken ook de impact op van de stijgende inflatie op de verzekerde waarden en de groei van de blootstelling, die de prijsstelling en de appetite van verzekeraars kan beïnvloeden.”

