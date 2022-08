Wetsvoorstel ‘Wet toekomst accountancysector’ gepubliceerd

Het wetsvoorstel ‘Wet toekomst accountancysector’, die in juli naar de Raad van State werd verzonden, is gepubliceerd. Als het aan het Ministerie van Financiën ligt, geldt een aanwijsbevoegdheid straks voor alle controleplichtige ondernemingen. Ook worden de kwaliteitsindicatoren wettelijk verankerd. Een advies van NBA en CEA over de vakbekwaamheid van buitenlandse accountants is overgenomen.

Het wetsvoorstel is vooral een aanpassingswet, die in bestaande wetten voor het accountantsberoep (Wta, Wab en Wtra) de nodige wijzigingen en toevoegingen regelt. De wet werd medio 2021 al ter consultatie gepubliceerd maar is op een aantal punten aangepast, voordat hij eind juli jl. voor advies naar de Raad van State werd gestuurd.

Aanwijsbevoegdheid

Opvallend is de brede aanwijsbevoegdheid die bij de NBA wordt neergelegd. Organisaties die geen accountant kunnen vinden voor hun wettelijke controle kunnen zich wenden tot de beroepsorganisatie, die dan een accountant moet aanwijzen.

De regeling geldt voor alle controleplichtige ondernemingen en instellingen. De NBA pleitte bij de consultatie van de nieuwe wet voor beperking van de aanwijsbevoegdheid tot alleen organisaties in het oob-segment (organisaties van openbaar belang), in verband met een mogelijk aanzuigende werking van de regeling. In de conceptwet is toch gekozen voor de verbreding. Eind juni waren er, volgens een overzicht van beleggersvereniging VEB, elf beursfondsen die geen accountant kunnen vinden.

Voordat een beroep wordt gedaan op aanwijzing moet wel sprake zijn van “redelijke en tijdige inspanning” om zelf een accountant te vinden. Daarvoor moet de desbetreffende onderneming of instelling ook bewijs aandragen bij de NBA. Bovendien moet met “een onderbouwde weergave van de door de onderneming of instelling vernomen reden of redenen” worden aangegeven waarom het vinden van een controlerend accountant niet is gelukt.

Nadere eisen

Het bestuur van de NBA moet vervolgens binnen acht weken beslissen of de aanvraag voor aanwijzing van een accountantsorganisatie wordt toegewezen. In het besluit kunnen “nadere eisen” worden gesteld aan de uitvoering van de controle-opdracht. Ook meldt de NBA de aanwijzing bij de AFM en publiceert die in de Staatscourant.

In de concept Memorie van Toelichting (MvT) bij de nieuwe wet wordt uitgebreid ingegaan op de aanwijsbevoegdheid. Daarbij wordt benadrukt dat de onafhankelijkheidsregels moeten worden gerespecteerd en dat de kwaliteit van het werk overeind moet blijven. Bij het aanwijzen van een kantoor moet de beschikbare capaciteit worden meegewogen en kan worden gekeken naar mogelijke sectorkennis.

Volg Executive Finance op LinkedIn!