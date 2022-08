Winst ING daalt met bijna 20 procent

ING voelt de flink opgelopen inflatie in Turkije in zijn resultaten. Omdat de toename van de prijzen in dat land nu zo hoog is dat er sprake is van hyperinflatie, moet de bank aanpassingen in de boeken doen van zijn Turkse dochterbedrijf en wordt de concernwinst met ruwweg een kwart miljard euro geraakt.

Onder de streep hield de bank in het tweede kwartaal een kleine 1,2 miljard euro winst over. Dat is bijna een vijfde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens ING hangen de afschrijvingen in Turkije samen met internationale boekhoudregels. Door de torenhoge inflatie in het land moet de bank zijn bezittingen daar nu anders waarderen. Het financiële concern benadrukt dat het puur om een papieren aanpassing gaat.

Leningen worden niet terugbetaald

De rente-inkomsten liepen afgelopen kwartaal wel op. ING profiteert er net als andere banken van dat de rentes op de financiële markten zijn gestegen. Te midden van de hoge inflatie en alle onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne heeft de bank verder weer ruim 200 miljoen euro opzij gezet voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald. Dat laatste bedrag valt lager uit dan analisten alom vreesden.

Topman Steven van Rijswijk zegt in een verklaring dat hij ondanks de moeilijke omstandigheden tevreden is met de resultaten. Hij wijst daarbij ook op een positieve ontwikkeling van het aantal klanten. Van Rijswijk geeft verder aan dat er in verschillende landen waarschijnlijk nog een “milde recessie” zit aan te komen, waaronder Nederland, maar dat klanten van de bank vooralsnog maar weinig in de problemen komen door bijvoorbeeld de hoge energieprijzen.

ING heeft ook nog steeds leningen uitstaan bij Russische bedrijven, maar het bedrag dat hiermee gemoeid is, neemt inmiddels af. Dat is vooral te danken aan aflossingen. Van Rijswijk stelde eerder al dat de aanwezigheid van de bank in Rusland zo wordt afgebouwd. “Als je als bank af wil van leningen, doe je dat door ze terugbetaald te krijgen”, verklaarde hij.

Turkse inflatie bijna 80 procent

Eerder deze week werd bekend dat de inflatie in Turkije is opgelopen tot bijna 80 procent op jaarbasis, waarmee de inflatie daar veel hoger is dan bijvoorbeeld in Nederland. Turkije stortte zich in een nieuwe economische crisis doordat president Recep Tayyip Erdogan bijna een jaar geleden begon aan een ongewoon economisch experiment. Erdogan vindt, in tegenstelling tot de gangbare theorie onder economen, dat een hogere rente zorgt voor hogere prijzen. Critici denken dat hij met zijn beleid van lage rentes de inflatie in Turkije juist verder aanwakkert.

