Aantal faillissementen blijft volgens CBS op een laag niveau

Het aantal bedrijven dat in augustus failliet is gegaan is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werden er vorige maand 147 bedrijven en eenmanszaken failliet verklaard. Dat was er een meer dan in juli. Het statistiekbureau benadrukt dat het aantal uitgesproken faillissementen laag is in vergelijking met de periode voordat de coronapandemie uitbrak.

Het gemelde CBS-cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen. Veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er de ene maand meer dan in de andere maand.

Hardste klappen in industrie

De meeste faillissementen vielen in de handel. Hier gingen 46 bedrijven ten onder, 24 meer dan in juli. Relatief gezien vielen de hardste klappen in de sector industrie. Deze aantallen zijn niet voor zittingsdagen gecorrigeerd.

Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam dat aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen en werd in augustus 2021 een laagterecord bereikt, mogelijk ook geholpen door de coronasteun aan bedrijven. De generieke steun stopte in de loop van 2021.

