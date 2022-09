Amerikaanse CFO’s somberder over toekomst

Bijna driekwart van de Amerikaanse CFO’s denkt dat de oplopende rente gaat leiden tot een recessie. Dit blijft uit de CFO-enquête van Grant Thornton in het tweede kwartaal van dit jaar.

Reden voor het pessimisme zijn de sterk gestegen kosten voor goederen, diensten en energie en de stagnaties in de toeleveringsketen. Minder dan vier op de tien ondervraagde CFO’s ziet de nabije toekomst van de Amerikaanse economie positief in. Eind vorig jaar was nog ongeveer de helft positief en vorig najaar zag ruim twee derde het nog zitten in de economie.

Hoopvolle tekenen

Toch zien de Amerikaanse CFO’s ook hoopvolle tekenen. Ten eerste lijkt de economische impact van de coronacrisis lijkt nu wel voorbij. Bovendien besteden huishouders steeds meer, waardoor de vraag blijft groeien.

Twee derde van de CFO’s verwacht nog steeds de groeidoelstellingen van hun bedrijf te halen. Dat heeft volgens Grant Thornton mede te maken met de inflatie. Inflatie kan de omzet verhogen, zelfs als het volume daalt, zo merkt het kantoor droogjes op.

