Avantium heeft Boudewijn van Schaïk benoemd als CFO, met ingang van 1 januari 2023. Van Schaïk volgt Bart Welten op, die Avantium in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om om persoonlijke redenen terug te treden als CFO. Welten blijft gedurende de rest van het jaar bij de onderneming in zijn rol als CFO en zet zich in voor een goede overdracht.

De Raad van Commissarissen stelt voor om Boudewijn van Schaïk te benoemen als CFO van de Management Board van Avantium in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA), te houden op 30 november 2022.

Ervaren professional

Van Schaïk is een ervaren finance professional, met bewezen ervaring met de kapitaalmarkten, projectfinanciering, treasury en M&A. Momenteel is hij Corporate Finance Director van SBM Offshore. Voordat hij in 2013 bij SBM Offshore in dienst trad, werkte Van Schaïk voor NIBC Bank in Nederland en Singapore. Ook bekleedde hij senior finance posities bij ABN AMRO, Main Corporate Finance en Alexander Forbes Financial Services (Zuid-Afrika). Van Schaïk heeft Business Science (Accounting en Corporate Finance) gestudeerd aan de Universiteit van Kaapstad (ZuidAfrika).

“Ik ben verheugd Boudewijn te verwelkomen in onze Management Board,” zegt Avantium-CEO Tom van Aken. “Naast zijn brede internationale financiële en zakelijke ervaring, brengt hij uitgebreide expertise met strategische financiering en projectfinancierings mee – een waardevolle en relevante achtergrond in de context van Avantium’s businessplan. Boudewijn zal een uitstekende aanvulling zijn op het Avantium team.”

