Bedrijfsleven investeerde met subsidie ook miljarden in innovatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vorig jaar 1,4 miljard euro aan subsidies uitgekeerd voor innovatieplannen van meer dan 20.000 bedrijven. De plannen zijn samen goed voor een recordbedrag van 7,8 miljard euro aan investeringen.

Dat meldt het ministerie van EZK bij de publicatie van een jaarlijks rapport over de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Met behulp van de regeling kunnen bedrijven onder meer een deel van hun loonkosten en kosten voor onderzoek verlagen. Volgens minister Micky Adriaansens (EZK) moeten bedrijven “juist in economische lastige tijden” investeren in innovatie. Vorig jaar deden 19.145 bedrijven en 1194 zzp’ers een beroep op de WBSO.

Hoofd boven water houden

De innovatieplannen werden goedgekeurd ten tijde van de coronacrisis. Om de gevolgen van die crisis op te vangen, moesten verschillende andere overheidsregelingen het bedrijfsleven helpen het hoofd boven water te houden. Zo kwam de NOW-regeling ondernemers tegemoet in hun loonkosten, om zo personeel binnen het bedrijf te houden met het oog op betere tijden. Voor zelfstandig ondernemers die hun omzet zagen slinken moest de Tegemoetkoming Vaste Lasten uitkomst bieden.

Nederland kan alleen blijven meetellen als bedrijven blijven innoveren, zo betoogt Adriaansens. De WBSO ondersteunt volgens haar die bedrijven “die het lef hebben om op zoek te gaan naar hoe het beter en anders kan. Gelukkig is dat, ondanks de coronacrisis, in 2021 in groten getale gebeurd.”

