BlackRock niet onder de indruk van ECB-beleid

De energiecrisis drijft Europa in een recessie, stelt vermogensbeheerder BlackRock. Naast het feit dat Rusland de gaskaan zo goed als heeft dichtgedraaid, wil de ECB niet echt inzien dat ze in de strijd tegen inflatie de economische groei enorme schade moet berokkenen. BlackRock denkt wel dat de ECB op een gegeven moment tot inkeer komt, maar een diepe recessie is onafwendbaar.

De EU geeft op dit moment twaalf procent van het bbp uit aan energiekosten, waardoor de crisis nu al ernstiger is dan in de jaren zeventig. Sommige landen hebben rantsoenering in het vooruitzicht gesteld, maar zelfs dat zal de economie niet uit de diepe put halen, aldus BlackRock. Deze winter zullen de gasvoorraden hard slinken en landen nemen allerlei maatregelen om de pijn te verzachten, vooral voor huishoudens. In vergelijking met het Verenigd Koninkrijk zijn de EU-plannen beperkt, waardoor de recessie vooralsnog wel even zal aanhouden.

Veel te optimistisch

De ECB verergert de recessie omdat zij, net als de Fed, niet wil toegeven dat er een rem op de economische groei wordt gezet in haar strijd om de inflatie te beteugelen – zelfs niet na de renteverhoging van vorige week. Volgens BlackRock is het beleid van de ECB daarentegen vooral een reactie op de hoge, door energieprijzen gedreven, inflatie. In het meest recente – en volgens BlackRock nu al zeer belegen – basisscenario voor 2023, gaat de ECB nog uit van een bescheiden groei. BlackRock vindt dat veel te optimistisch en gaat uit van een krimp van 0,9 procent.

Het feit dat de koers van de euro historisch laag staat ten opzichte van de dollar weerspiegelt de aftakelende economische groei als gevolg van de hoge energieprijzen. BlackRock verwacht dat de ECB keihard haar renteverhogingen tot eind 2022 doorzet en pas stopt als de economie hevig krimpt. De Bank of England daarentegen ziet wel in dat de torenhoge inflatie niet naar beneden gebracht kan worden zonder diepe recessie. De overheidsmaatregelen kunnen misschien de klap van de recessie verzachten, maar niet de onbalans tussen vraag en aanbod oplossen. De BoE zal dus vooral renteverhogingen doorvoeren om vraag en aanbod in evenwicht te brengen.

