Blijft de ECB de rente verhogen?

Recent heeft de Europese Centrale Bank de rente nog een keer stevig verhoogd, met 75 basispunten. De vraag is in welke mate de ECB de rente blijft verhogen, blogt Bert Colijn, senior econoom ING.

Met de verhoging van de rente maakt de ECB de depositorente voor het eerst sinds 2012 weer positief in een poging om de torenhoge inflatie te beteugelen. Inmiddels is deze in de eurozone verder gestegen naar 9,1 procent en lijkt het einde van de hoge inflatie nog niet in zicht. De steeds langer durende gascrisis houdt de inflatie ver boven het streefniveau van de ECB en ook beginnen de verwachtingen over wanneer de inflatie normaliseert minder positief te worden.

De vraag is nu in welke mate de ECB de rente blijft verhogen in de komende maanden. Over zes weken staat immers de volgende ECB-vergadering voor de deur en dan is wederom de vraag of de ECB het monetaire beleid verder gaat verkrappen.

Bijzondere situatie

Bij zulke hoge inflatie zou je zeggen dat een volgende renteverhoging snel besloten is, maar de huidige situatie is tamelijk bijzonder. In tegenstelling tot de jaren 70 – toen we voor het laatst zulke hoge inflatie hadden – blijft loongroei ver achter en hebben consumenten te maken met een koopkrachtcrisis. Dat zorgt ervoor dat de economische groei snel vertraagt en wij verwachten dat de economie snel in recessie raakt.

Tegen de achtergrond van een snel vertragende economie is de vraag in hoeverre de ECB op de rem blijft trappen. In Jackson Hole gaf een aantal ECB-bestuurders aan dat de economische consequenties van de hogere rente voor lief genomen moeten worden, maar andere ECB’ers zijn bezorgder over de neveneffecten van hogere rentes. Dit ook omdat de huidige hoge inflatie moeilijk met krapper monetair beleid beïnvloed kan worden, doordat het in grote mate door de hoge energieprijzen wordt bepaald.

Toch verwachten beleggers dat de haviken momenteel de overhand hebben. Zo is de verwachting van verdere rentestappen op de financiële markten weer opgelopen tot meer dan 200 basispunten.

Lange rente

De lange rente is de afgelopen tijd ook verhoogd tot meer dan 1,5 procent voor de Duitse 10-jaars rente. Dit voornamelijk vooruitlopend op een aantal rentestappen van de ECB.

De vraag blijft of dat realistisch is. Met een steeds zwakker presterende economie – de eurozone PMI gaf voor dit kwartaal al twee keer krimp aan – wordt het per ECB-vergadering lastiger om de rente flink op te trekken.

