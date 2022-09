Blog Ronald Bruins: Voor de CFO rest niets anders dan cost cutting

U ontkomt er als CFO niet meer aan. We gaan een recessie in. Tenminste, als we de Rabobank moeten geloven. Of de Wereldbank. En ik ben geneigd dat te doen. Een voorzichtige CFO zou dat ook moeten doen.

Na de sterke groeicijfers van begin dit jaar zorgt de aanhoudende hoge inflatie ervoor dat onze economie waarschijnlijk eind 2022 en begin 2023 krimpt. Rabobank verwacht dat de economische groei over het hele jaar nog zal uitkomen op 4,7 procent, maar dat die volgend jaar terugloopt naar een groei van 0,2

procent. Dit komt dan vooral door een “historische koopkrachtdaling”. Dat brengt voor u als CFO keuzes met zich mee. Hogere kosten doorberekenen vanwege bijvoorbeeld de energieprijzen, interen op marges of afschalen. Uitgavenbeheer in welke vorm dan ook wordt voor u weer volop een item. Haalt u uw schoolboeken over hoe dat moest weer uit de kast?

Loon-prijsspiraal

Er zit iets merkwaardigs in de dynamiek die nu ontstaat. In de strijd tegen de inflatie verhogen centrale banken wereldwijd hun rentetarieven. Daarmee komt de economie van twee kanten tot stilstand. Door prijzen die hoger worden en niet meer te betalen zijn. Maar ook valt er minder makkelijk te lenen. Tel daarbij op dat medewerkers, ook van uw bedrijf, hun stijgende prijzen gecompenseerd willen zien in een hoger loon en het is driedubbel feest. Dat die inflatie naar lagere niveaus gaat, wil ik nog wel geloven.

Daar heeft het ingrijpen van onder meer de Europese Centrale Bank wel zijn effect. Maar dan nog is er zeker wel de angst voor een aloude loon-prijsspiraal, onbedoeld ingezet door de Nederlandse Spoorwegen. De CFO van de NS moet bezorgd hebben opgekeken. Een loonstijging die kan oplopen naar 10 procent terwijl de onderneming verlieslatend is. Dat is bij ‘normale’ bedrijven een recept voor faillissement. Hier zette het kabinet het management van de NS onder druk. Blijkbaar doet het er niet toe als je verlies maakt.

Cost cutting

Wie volgt? Streekvervoer? Andere grote corporates? Die zich dan ook genoodzaakt zien toch in de benen te blijven, om hun prijzen weer te verhogen. En zo komen we weer terug bij die spiraal. De enigen in Nederland die dat kunnen stoppen zijn werkgevers en werknemers samen, verenigd in de Sociaal-Economische Raad. Daar zou dan een loonakkoord moeten komen. Die lijkt ver weg nu bonden aan het succes van staken hebben geroken.

Als CFO rest slechts vroegtijdig, nu al, voordat de recessie begint, op de kleintjes te letten. Cost cutting, zonder veelbelovende businesscases de nek om te draaien. Welke wel en niet potentie hebben, moet u snel zien uit te vinden. Het liefst dit jaar nog. Bij inkoop moeten ze aan de slag met de deals met leveranciers, na een inventarisatie wat nu echt wel en niet nodig is. U als CFO moet aan de slag met het verleggen van de uitgaven naar bedrijfsactiviteiten met een hogere toegevoegde waarde en een snellere return on investment. Kortom, het weer wordt guur. Het is weer voorbij die mooie zomer …

Ronald Bruins, hoofdredacteur Executive Finance (ronaldbruins@vmnmedia.nl).

