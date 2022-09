Coronaschuld: Zo betaalt u NOW, TVL en belastingen terug

Hoe zit het eigenlijk met de opgebouwde belastingschuld en het terugbetalen van te veel betaalde TVL en NOW? Wij zetten het allemaal op een rij.

De meeste schulden hebben ondernemers bij de fiscus staan, vanwege het bijzonder uitstel van belastingen dat gold gedurende de coronacrisis. Vanaf 1 oktober moet die opgebouwde schuld worden terugbetaald. Naar verwachting begint het dan bij enkele ondernemers te knellen. Ook moeten veel ondernemers te veel ontvangen coronasteun NOW en TVL terugbetalen. Cm: zet op een rij hoe het zit met betalingsregelingen.

Te veel ontvangen NOW

Na het eerder uitgekeerde voorschot onder de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) volgt een definitieve vaststelling op basis van omzetgegevens. Daaruit kan blijken dat een ondernemer ten onrechte (een deel) van de tegemoetkoming heeft ontvangen. Die moet worden terugbetaald. Ondernemers die loonsteun NOW moeten terugbetalen, kunnen het UWV benaderen voor een betalingsregeling.

Aanvragen voor een betalingsregeling kunnen digitaal worden ingediend en zijn opgesplitst naar periode waarin de tegemoetkoming werd uitgekeerd. Voor het aanvragen moeten ondernemers een formulier invullen. De volgende gegevens moeten ze dan bij de hand houden: de bedrijfsgegevens, het loonheffingennummer en de beslissing met het bedrag dat moet worden terugbetaald. Ook is een betaalpauze van maximaal een jaar mogelijk, maar daarvoor moeten ondernemers bellen met de uitkeringsinstantie via 088 – 898 20 04.

Te veel ontvangen TVL

Na het eerder uitgekeerde voorschot Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) volgt een definitieve vaststelling op basis van omzetgegevens. Daaruit kan blijken dat een ondernemer ten onrechte (een deel) van de tegemoetkoming heeft ontvangen. Die moet worden terugbetaald. Als het om een bedrag van 500 euro of minder gaat, wordt dit kwijtgescholden. Bedrijven die te veel TVL hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met RVO voor een betalingsregeling.

In alle gevallen moeten ondernemers het openstaande bedrag zelf overboeken naar RVO. Als ze het bedrag niet in één keer kunnen opnemen, kan er ook gekozen worden voor termijnbetalingen in 6, 12, 18 en 24 maanden. Er wordt geen rente gerekend over het bedrag dat moet worden terugbetaald. Op de site van de uitvoerder zijn de opties om een betalingsregeling te treffen opgesplitst naar periode. Het is ook mogelijk om een andere persoonlijke regeling te treffen, waarbij de schuld in maximaal vijf jaar wordt terugbetaald. Ondernemers kunnen dan bij het aanvragen van een betalingsregeling een terugbelverzoek indienen.

Belastingschuld

Vanaf 1 oktober 2022 moet de opgebouwde schuld bij de Belastingdienst worden terugbetaald in 60 maandelijkse termijnen. Ondernemers met een openstaande schuld zijn hier per brief over geïnformeerd. In april kregen zij een eerste brief met de schuld op peildatum 31 januari 2022. Deze schuld wordt verdeeld over 60 maandelijkse termijnen, inclusief invorderingsrente, die vanaf 1 oktober moet worden betaald. Er is daarbij ook een mogelijkheid voor een andere interval te kiezen, bijvoorbeeld per kwartaal. In augustus ontvingen ondernemers met een openstaande schuld een tweede brief met een geactualiseerd overzicht. Daarin staat wat het bedrag is dat de ondernemer periodiek, standaard maandelijks, moet terugbetalen. De eerste terugbetaaltermijn heeft 31 oktober 2022 als uiterste betaaldatum.

Het is in een aantal gevallen mogelijk om in zeven jaar terug te betalen in plaats van de vijf jaar die daar normaal voor staat. Daar zijn voorwaarden aan verbonden (zie ook dit artikel voor meer details) en het nadeel daarvan is dat ondernemers meer invorderingsrente betalen. Ook is het mogelijk om een betaalpauze in te lassen. Houd er daarbij rekening mee dat dit gevolgen heeft voor de termijnbedragen van de resterende periode. Ten slotte is het mogelijk om per kwartaal te betalen in plaats van per maand, als ondernemers dat onderbouwen omdat ze bijvoorbeeld te maken hebben met specifieke seizoenspatronen.

In al deze gevallen, stuurt de ondernemer een motivatiebrief naar de fiscus:

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC Heerlen

Volg Executive Finance op LinkedIn!