“De functie van CFO kun je niet in je eentje invullen, je doet het met elkaar”

De continue honger om haarzelf te ontwikkelen heeft Susanne van Santen (36) gebracht waar ze nu is: CFO van SparkOptimus. Het is nooit haar ambitie geweest om CFO te worden, maar ze zit toch helemaal op haar plaats. “Ik heb veel plezier in mijn werk en dat maakt me enthousiast en gemotiveerd.”

Van Santen begon haar professionele carrière bij Ernst & Young, waar ze uiteindelijk dertien jaar heeft gewerkt. “Op een gegeven moment kon ik verder doorgroeien tot uiteindelijk partner binnen EY, maar ik was toen nog maar 28 jaar oud. Ik vond me daar nog veel te jong voor. Daarnaast wilde ik mijn managementcapaciteiten verbeteren.” Dat deed ze vervolgens als manager business control en diezelfde functie vervulde ze anderhalf jaar bij Koninklijke Visio. Bij BeddingHouse rook ze vervolgens voor het eerst aan het CFO-vak. “Ik heb daar bijna tweeënhalf jaar gewerkt en ontzettend veel geleerd over de interne financefunctie. Ik miste op een gegeven moment de verdieping en toen kwam mijn zus de vacature tegen van CFO bij SparkOptimus. Ze zei dat dat op mijn lijf was geschreven. Ze beschreven de ambitieuze jonge generatie, met een digitale visie en verstand van digitale transformatie. Ik was niet zo zeer op zoek naar een nieuwe baan, maar toen ik de vacaturetekst las, kreeg ik daar veel energie van. Na het eerste gesprek, was ik dolenthousiast.”

“Toen ik tien jaar oud was, dacht ik niet: later word ik CFO.”

Vanaf nul begonnen

Van Santen werkt nu ruim een half jaar bij het managementadviesbureau op het gebied van digitale strategie en zit helemaal op haar plaats. “Toen ik tien jaar oud was, dacht ik niet: later word ik CFO. Maar het is een gevolg van dat ik altijd op zoek ben naar een uitdaging en ik wil blijven leren. Ik ben helemaal aan het begin van de financeladder begonnen. Ik startte op de mavo en via het mbo, het hbo en de universiteit heb ik uiteindelijk mijn postdoctorale RC-titel gehaald. Dit groeipad heeft mij veel gebracht. Van alle lagen in de organisatie op financegebied weet ik vrij goed hoe het werkt en waar de grenzen liggen. Hoe de mensen het werk uitvoeren en waar ze tegenaan lopen. Omdat ik dat goed kan overzien, kan ik de haalbaarheid inschatten van wat mogelijk is en wat niet. Op het moment dat er praktische financevragen worden gesteld, kan ik goed meedenken. Niet alleen vanuit de theorie, maar ook hoe je het in de dagelijkse uitvoering met elkaar kunt realiseren.”

Inspirerend

Naast haar functie als CFO zit Van Santen vrijwillig in de raad van toezicht van Free a Girl. De stichting streeft een wereld na zonder commerciële seksuele exploitatie van kinderen. Door slachtoffers directe hulp te bieden en straffeloosheid aan te pakken. Van Santen laat zich daar graag inspireren door medeoprichter en directeur Evelien Hölsken. “Zij heeft zo’n enorme drive en is overtuigd van wat ze doet. Dat brengt ze vervolgens heel enthousiast en makkelijk over en daarbij is ze ook nog heel toegankelijk en duidelijk. Ze staat voor honderd procent achter haar ideeën en dat vind ik zo inspirerend. Dat is ook inspirerend voor mijn rol als CFO. Ik vind namelijk dat je altijd achter je eigen handelen moet staan. Soms is wat een bestuurder of een aandeelhouder wil niet altijd het beste voor de organisatie. Dan moet je het wel aandurven daarin een beetje activistisch en bevlogen te zijn, het goed te verwoorden en vooral bespreekbaar te maken. Winstoptimalisatie op korte termijn kan bijvoorbeeld op de lange termijn niet altijd de juiste keuze zijn. Als je bijvoorbeeld hebt te maken met een schaarse arbeidsmarkt, zoals nu het geval is, moet je er ook over nadenken hoe je je personeel behoudt en het werk aantrekkelijk houdt. Dat vind ik in mijn rol als CFO ook heel belangrijk. Dat je er niet puur en alleen naar kijkt een financieel gezonde organisatie te zijn. Maar houden we dat langdurig op een goed niveau en wat voor aspecten zijn daarvoor nog meer van belang?”

Toegankelijk blijven

In haar leiderschapsstijl kiest Van Santen niet voor de directieve stijl. “Ik denk altijd na voordat ik wat zeg, geef mensen de ruimte en ik kom er daarna op terug. Ik heb mezelf aangeleerd terug te koppelen wat voor een gevoel iets mij geeft. Dat verwachten mensen ook van je en daarin moet je groeien. Toen ik jonger was, was dat best wel spannend. Mensen verwachten al snel van je dat je, als je een leidinggevende positie hebt, alles weet, maar dat is natuurlijk niet zo. Jezelf kwetsbaar opstellen is heel waardevol en daarmee creëer je veel ruimte voor jezelf. Het belangrijkste in mijn manier van leidinggeven vind ik dat ik toegankelijk wil blijven. Hoe hoog mijn positie ook is. Als je dat niet uitstraalt, verlies je de verbinding met de rest van de medewerkers. En dat geldt zeker voor veel grote organisaties. Ik blijf dus altijd luisteren naar wat de rest van de medewerkers om mij heen vindt.”

Juiste balans

Van Santen is ambitieus: “Men zegt altijd dat het een logisch gevolg is dat ik uiteindelijk CFO wordt van een grote corporate. Maar dat is voor mij geen doel op zich. Het gaat er mij veel meer om dat ik energie krijg van de uitdaging die er ligt. Ik merk dat veel mensen van mijn generatie en ook de nieuwe generatie er zo instaan. En dat zit ‘m niet alleen in de werksfeer, maar ook in de verhouding tussen werk en privé. Ik kies hierin voor de juiste balans. Deze functie stond open voor 40 uur per week, maar ik vul haar voor 32 uur per week in. Dat betekent dat ik ’s middags mijn zoontje uit school kan halen en dat vind ik heel belangrijk. Het is niet zo dat na 32 uur mijn laptop en telefoon uitgaan. Zo werkt dat niet in mijn functie. Maar er is in de organisatie wel respect voor dat ik op woensdagmiddag bij zwemles ben. Als ze me dan onverhoopt bellen, zijn er wel eens op de achtergrond gillende kinderen te horen.”

Susanne van Santen: “Men zegt altijd dat het een logisch gevolg is dat ik uiteindelijk CFO wordt van een grote corporate. Maar dat is voor mij geen doel op zich.” Beeld: Cor Salverius Fotografie

Rugzak met ervaring

De 36-jarige CFO kijkt wel eens jaloers naar de oudere generatie CFO’s. “Ze kijken naar mijn gevoel soms met iets meer rust naar hun functie, want ze hebben al veel gezien en meegemaakt. Daarmee hebben ze ook een vollere rugzak met ervaring. Het zou wel eens lekker zijn als je die rugzak om zou kunnen doen als je voor lastige beslissingen staat. Aan de andere kant zie ik dat CFO’s die veel ervaring hebben hun toegankelijkheid wel eens verliezen. Dat is een valkuil. Dat je op een gegeven moment denkt alles wel te weten. Terwijl nieuwe ideeën en verfrissende veranderingen kunnen zorgen voor veel positiviteit en voordelen kunnen hebben voor een organisatie. De functie van CFO kun je niet in je eentje invullen, je doet het met elkaar. Het is dan heel belangrijk je oprechte waardering uit te spreken naar de rest van de medewerkers en toegankelijk voor hen te blijven. Het is niet altijd leuk wat je hoort, want het gaat niet altijd goed, maar het is in die situaties noodzakelijk te blijven luisteren zonder te oordelen.”

Vrijheid

Plezier houden in het werk is cruciaal voor Van Santen. “Dat plezier hangt voor een groot deel af van het team waarmee ik werk en de vrijheid die ik krijg in mijn rol. Als het heel erg wordt afgebakend, ben ik snel uitgekeken. Ik moet de ruimte krijgen mijn eigen invulling eraan te geven. En die ruimte krijg ik bij SparkOptimus.”

