Dealmakers in Europa optimistisch ondanks moeilijke marktomstandigheden

Europese fusies en overnames zullen volgend jaar ondanks een moeilijker transactieklimaat toenemen. Dat verwacht 73% van de ondervraagde dealmakers in de tiende editie van de ‘European M&A Outlook’ van internationaal advocatenkantoor CMS en Mergermarket. Vorig jaar sprak slechts 53% die verwachting uit.

Het rapport biedt een uitvoerige beoordeling van het transactiesentiment op de Europese M&A-markt. Het weerspiegelt de verwachtingen van 330 bedrijven en Private Equity-firma’s in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific voor de Europese M&A-markt in het komende jaar.

Ondergewaardeerde ondernemingen

De grootste stimulans voor M&A aan de koopkant zal naar verwachting de beschikbaarheid van ondergewaardeerde ondernemingen zijn, volgens 21% van de respondenten. Aan de verkoopkant zullen noodlijdende activa (distressed assets) naar verwachting de grootste drijvende kracht zijn, aldus 26% van de respondenten.

Louise Wallace, hoofd van de CMS Corporate/M&A Group, zegt: “Ondanks de aanhoudende geopolitieke onzekerheid en stijgende inflatie en rentevoeten, overtroffen fusies en overnames in 2022 grotendeels het niveau van vóór de pandemie. Hieronder valt een groot aantal M&A-deals, voornamelijk in de sectoren industrie, technologie, vastgoed en consumenten producten. Financiële investeerders blijven zeer actief en bedrijven zoeken naar mogelijke deals. Ze geven allemaal aan bezig te zullen zijn met transacties in de komende maanden.”

Omstandigheden moeilijker

Maar liefst 87% van de respondenten verwacht dat de omstandigheden op de financieringsmarkt moeilijker zullen zijn dan vorig jaar. Van hen verwacht 45% dat de uitdaging aanzienlijk groter zal zijn. De reden hiervoor is dat verkopers niet graag hun eerdere, historisch hoge waarderingen loslaten en kopers afgeprijsde activa willen kopen.

Roman Tarlavski, Partner en Hoofd van de Corporate/M&A Praktijkgroep bij CMS in Amsterdam, zegt: “Deze beweging is al vanaf het begin van dit jaar waarneembaar en is in de laatste maanden alleen maar toegenomen. Wij hebben al een aantal transacties zien mislukken in de afgelopen maanden vanwege deze price gap.”

ESG nog hoger op de agenda

Een ander belangrijk aandachtspunt is de opkomst van ESG (Environmental, Social en Governance) factoren. Maar liefst 90% van de respondenten verwacht dat ESG de komende drie jaar een belangrijkere rol zal spelen bij de afwegingen om een transactie te doen. Vorig jaar was dit nog 72%. Het percentage respondenten dat verwacht dat de nadruk op ESG aanzienlijk zal toenemen, is bijna verdubbeld tot 48%, in vergelijking met 26% twaalf maanden geleden.

