ECB gaat rente verder verhogen tegen inflatiecrisis

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de rente verder verhogen om zo de hoge inflatie tegen te gaan. De grote vraag is hoe groot die stap zal zijn. Mogelijk wordt de rente met driekwart procentpunt verhoogd. In juli kwam de ECB al met een rentestap van een half procentpunt. Dat was de eerste renteverhoging door de centrale bank sinds 2011.

Het rentebesluit wordt om 14.15 uur vanuit het hoofdkantoor van de ECB in Frankfurt bekendgemaakt. ECB-president Christine Lagarde zal daarna een toelichting geven op het rentebesluit.

De inflatie in het eurogebied is in augustus gestegen naar het recordniveau van 9,1 procent, aangejaagd door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levensmiddelen. De sterk stijgende consumentenprijzen zetten de koopkracht van huishoudens onder druk. Daardoor kan de economie schade oplopen omdat consumenten de hand meer op de knip gaan houden.

Beleidsmakers pleiten voor sterkere renteverhoging

Verschillende beleidsmakers van de centrale bank, onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank, hebben al gepleit voor een sterkere renteverhoging door de ECB om de inflatie aan te pakken.

Op de beurzen is er vrees dat de renteverhogingen van de ECB en andere centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve een recessie kunnen veroorzaken. Steeds meer economen verwachten dat de economie van de eurozone in een recessie zal belanden. De ECB komt donderdag ook met nieuwe prognoses voor de economische groei en inflatie in de eurozone.

Economie is gegroeid

Het Europese statistiekbureau Eurostat maakte woensdag nog bekend dat de economie van het eurogebied in het tweede kwartaal volgens een definitief cijfer met 0,8 procent is gegroeid op kwartaalbasis. Dat was sterker dan eerder gedacht. Bij een eerdere raming werd een groei van 0,6 procent gemeld.

