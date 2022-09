Euro zal komende twaalf maanden sterker worden

In augustus was het zover: de euro kwam lager te staan dan de Amerikaanse dollar. De Europese munt stond eerder alleen in 2002 zo laag; een ongunstige ontwikkeling in tijden van zeer hoge inflatie, constateert Xueming Song, valutastrateeg bij vermogensbeheerder DWS.

Hoe kan het dat de euro er zo slecht voor staat? Song: “Simpel: geld vloeit naar valuta waar de hoogste (reële) rente kan worden verdiend. De Fed is veel verder met het verhogen van de beleidsrente dan de ECB. Hierdoor won de Amerikaanse dollar terrein op de euro. Daarbij is de economische impact van de oorlog in Oekraïne op Europa veel groter, zeker door de Europese afhankelijkheid van Russisch gas. En als de koersen dalen en de onzekerheid toeneemt zoeken beleggers traditiegetrouw hun toevlucht in de Amerikaanse munt. En ook dit jaar heeft de ongunstige en volatiele ontwikkeling op die markten de dollar een duw in de rug gegeven.”

Ontwikkeling ten opzichte van de dollar in augustus 2022.

Bronnen: Bloomberg Finance L.P., DWS (8/31/22)

Euro in waarde gedaald

Het is dus logisch dat de euro in waarde is gedaald, in ieder geval tegenover de dollar, zegt Song. “Zoals te zien in de grafiek, verandert dit beeld als we de eurokoers vergelijken met munten van andere geïndustrialiseerde landen. De euro staat sinds begin dit jaar in de middenmoot van het mandje van G10-valuta. In augsutus was de euro echter de sterkste munt op de dollar na. De zogenaamde grondstoffenvaluta’s, waaronder de Australische dollar, gingen er op achteruit. Met name de Japanse yen, het Britse pond en de Zweedse kroon waren zwak. Als we vooruitkijken lijkt het tij vooralsnog niet snel te keren voor de eurokoers ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Toch verwacht Song dat de euro de komende twaalf maanden weer wat op zal krabbelen.”

Lees ook

Nederland krijgt zegen Europese Commissie voor coronamiljarden

Groei economie eurozone onverwacht sterk, Nederland koploper EU

Volg Executive Finance op LinkedIn!