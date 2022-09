Export groeide nog wel in juli, maar minder dan in juni

De Nederlandse goederenexport is in juli gestegen, maar veel minder dan een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de uitvoer in de zomermaand met 1,3 procent op jaarbasis. Dat was in juni nog bijna 4 procent. Net als in de maand ervoor werden ook in juli vooral meer chemische producten en machines uitgevoerd.

De goederenimport was lager dan een jaar terug. Daar ging het in juli om een min van 1,4 procent.

Het statistiekbureau meet ook iedere maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in september wat ongunstiger dan in augustus. Dat komt vooral door het mindere producentenvertrouwen in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland. Ook in de eurozone is het sentiment onder producenten minder geworden.

