EY wil adviesdiensten scheiden van boekenonderzoek

Ernst & Young (EY) is van plan zijn activiteiten voor boekenonderzoek te scheiden van de consultancydivisie. Accountants die de audit uitvoeren op de jaarverslagen van tal van miljardenbedrijven komen dan los te staan van alle adviseurs die klanten bijstaan op het vlak van bijvoorbeeld belastingen, overnames of digitalisering. Die laatste divisie groeit namelijk veel harder en zou na de ingreep minder last hebben van de strenge regels waaraan de auditactiviteiten zijn gebonden.

EY kondigde de ingreep aan nadat de belangrijkste leidinggevenden in het concern hebben ingestemd met de opsplitsing. Nationale afdelingen van de multinational kunnen eind dit jaar of volgend jaar stemmen over het voorstel. EY is ook actief in Nederland met veertien locaties en vijfduizend medewerkers, onder wie 249 partners.

Maanden aan gewerkt

Volgens The Wall Street Journal werkt EY al maanden aan een plan om de twee divisies van elkaar te scheiden. EY is een van de ‘grote vier’ accountants- en adviesbureaus, naast KPMG, PWC en Deloitte. De sector heeft na een reeks boekhoudschandalen veel kritiek gekregen op de deugdelijkheid van het boekenonderzoek.

In Nederland adviseerde de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) in 2020 onder meer om de inkomstenstromen van advies- en auditdiensten strikt van elkaar te scheiden, om zo belangenverstrengeling te voorkomen. De Britse toezichthouder voor de accountancysector riep de vier grootste spelers in de branche op om advies- en auditdiensten onder te brengen in aparte bedrijven.

Dubieuze rol

EY kwam onlangs nog in een kwaad daglicht te staan door de ondergang van Wirecard. Die Duitse betalingsverwerker, ging in 2020 failliet nadat bekend was geworden dat miljarden aan bezittingen op de balans niet bestonden. Accountants van EY waren verantwoordelijk voor de controle van de jaarcijfers van het fintechbedrijf.

Volg Executive Finance op LinkedIn!