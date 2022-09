“Finance moet een integraal onderdeel worden van het succes van Boels”

Jan-Piet Valk draait al 35 jaar mee in finance en beschikt over veel ervaring. Maar dat wil niet zeggen dat hij het financeteam van Boels Rental in zijn eentje kan en wil draaien. “Ik zie mezelf als de coach van het team”, zegt de CFO. “Ik hoop dat de medewerkers nadrukkelijk ervaren dat ik de verbinder ben en dat ik een rol heb in het faciliteren van hun succes.”

Valk werkte voorheen voor grote internationale corporates als Shell, Logica en Teleplan. Hij erkent dat het voor hem wel even wennen was toen hij in april 2020 bij Boels Rental aan de slag ging. “Boels is een familiebedrijf dat zich vooral kenmerkt door onwaarschijnlijk harde groei. Jaar in jaar uit. In de veertig jaar dat het bedrijf bestaat, is het elke vijf jaar verdubbeld. Ik was benieuwd of ik daar succesvol kon zijn en mij eigenlijk opnieuw kon uitvinden.”

Door de crisis loodsen

Valk ging de uitdaging aan, een maand nadat het coronavirus Nederland had bereikt. “Ik moest gelijk aan de bak om, samen met de board, de organisatie door de crisis heen te loodsen. Op dat moment met nog veel meer vragen dan antwoorden. We wisten niet wat de impact ging zijn. Ik trof een onderneming aan die heel succesvol was in groeien, in acquisities integreren en in de business runnen zoals die er was. De financeafdeling bestond uit goede professionals die committed waren aan het bedrijf. Maar ook medewerkers die zich elke vijf jaar achter de oren moesten krabben hoe zij de verdubbeling in omzet moesten ondersteunen.”

“Het is mijn agenda om finance onderdeel te maken van het Champions League-team in het veld.”

Onderdeel van de governance

Het viel Valk op dat finance in eerste instantie slechts beperkt deel uitmaakte van de governance van het bedrijf. “Het was een rol die veelal was gericht op het verwerken van transacties en die alleen een sterke betrokkenheid had bij projecten met een kop en staart. Een financiering, overname of integratie. Maar finance kan ook waarde toevoegen aan zaken die niet direct hebben te maken met de P&L of de balans, maar wel gaan over de toekomst en het succes van het bedrijf. Het is dus ook mijn agenda om finance onderdeel te maken van het Champions League-team in het veld, ook om finance als functie en organisatie gereed te stomen voor een omzet van meer dan twee miljard euro per jaar.”

“Finance moet een integraal onderdeel worden van het winnende team, dat uiteindelijk de groei blijft continueren en ondersteunen op een verantwoorde manier. In een team vind ik de spits net zo belangrijk als de doelman en de verdediger. Zo kijk ik ook naar een organisatie. Wij zijn heel succesvol en iedereen in deze organisatie is daarbij betrokken en moet een bijdrage leveren.”

Mensgericht

Valk omschrijft zichzelf als mensgericht en een teamspeler. “Ik werk vijf dagen per week op kantoor. Ik vind het niet leuk om thuis te werken omdat ik graag mensen om me heen heb. Ik wil weten waarmee ze bezig zijn, ook wat er privé speelt en of ze goed in hun vel zitten. Voordat ik officieel aan de slag ging, heb ik al e-mails gestuurd naar een aantal medewerkers en gesprekken aangeknoopt. De dialoog met hen is toen al begonnen.”

“Ik besteed veel tijd aan mijn team. Ik heb teammeetings waarin ik zowel de operationele agenda’s behandel, als thema’s oppak. Een thema kan bijvoorbeeld zijn ‘dilemma’s’. Dan nodig ik een veteraan uit de industrie uit om een discussie te leiden over hoe je omgaat met dilemma’s. Ik vind het in finance heel belangrijk dat je weet wanneer je ‘nee’ zegt en welk gevecht je aangaat en welk gevecht je negeert. Dat vind ik belangrijk in de samenwerking. En ik vind het belangrijk om er te zijn voor mijn team. Er heerst een cultuur waarin iedereen weet dat de deur van mijn kantoor altijd openstaat.”

Het financeteam van Boels Rental

Valk heeft vier direct reports onder zijn hoede die verantwoordelijk zijn voor finance bij Boels Rental. “Allereerst het shared service center. We hebben er twee, één in Sittard en de ander bevindt zich in de Finse hoofdstad Helsinki. In totaal werken daar honderdveertig mensen, waarbinnen één manager eindverantwoordelijk is voor crediteuren, debiteuren, de salarisadministratie en de financiële administratie. Het tweede onderdeel is business control voor centraal Europa. De tien mensen die daar werken ondersteunen de landenmanagers in het nemen van goede beslissingen. Group finance is het derde onderdeel dat onder mij valt. Hieronder vallen treasury, tax, M&A, integration en financial control. De laatste direct report is Nordic Finance. Dit onderdeel is verantwoordelijk voor finance in Finland, Noorwegen, Zweden en de Baltische staten.”

Samenwerken

De 62-jarige CFO ziet zichzelf als de coach van zijn financeteam. “Ik wil de verbinder zijn van het team, waardoor zij goed met elkaar kunnen samenwerken en succes de standaard is. Maar ook dat zij van mij kunnen leren en het leuk vinden met mijn team samen te werken. Ik ben veeleisend, maar ik denk dat ik ook veel teruggeef. Als het gaat om ondersteuning, ontwikkeling en coaching. Samen op de finish af. Uit dat uitgangspunt haal ik veel voldoening.”

Flanken afdekken

Hoewel Valk een karrevracht aan ervaring heeft, beseft hij dat hij het alleen niet kan. “We gaan de oorlog niet winnen met alleen maar kopieën van mij. Ik ben altijd op zoek naar mensen die nadrukkelijk mijn flanken afdekken. Ik ben bijvoorbeeld geen accountant en heb daarom altijd mensen in mijn team die heel enthousiast worden van het maken van een jaarrekening. Ik vind het belangrijk dat ik het ook voor die mensen aantrekkelijk maak om samen met mij te werken. Ik zoek daarin altijd naar diversiteit. Naar andere type mensen die mij aanvullen, scherp houden en die mij durven uit te vragen en zeggen dat ze het niet met mij eens zijn. Ik opereer op hoge snelheid en ben altijd bezig met waar we naartoe gaan met elkaar. Ik heb dus mensen om mij heen nodig die me soms afremmen en mij wijzen op details. Het blijft ook goed om mensen om je heen te hebben die me wijzen op de cultuur die hier is, aangezien ik uit een totaal andere omgeving kom. Zo komen we uiteindelijk ook tot betere beslissingen.”

Jan-Piet Valk: “We gaan de oorlog niet winnen met alleen maar kopieën van mij.”

Consensus

Valk betrekt actief zijn team in de besluitvorming. “Er zijn natuurlijk dingen die ik uiteindelijk zelf wil besluiten, maar ik sluit niet uit dat ik dat soms wel eens te snel doe. Ik ben iemand van de consensus. Ik vind het heel belangrijk dat je medewerkers meeneemt in de besluitvorming. Zeker bij een bedrijf als Boels, waar medewerkers zich voortdurend moeten aanpassen aan de groei. Niet iedereen doet dat op hetzelfde tempo. Sommige medewerkers moet je soms een maand eerder meenemen dan de rest om ze de tijd te geven te wennen aan de nieuwe situatie. Daardoor weet ik dat de uitvoering goed loopt en iedereen achter de beslissingen staat. Ik ben hier meer dan thuis. Ik zie mijn collega’s veel meer dan mijn echtgenote, dus moet het ook wel een beetje leuk zijn. Als ik in mijn eentje in mijn kantoor alle besluiten ga nemen, wordt dat er niet gezelliger op.”

Een aangename plek

Valk erkent dat het CFO-schap bij Boels Rental normaal gesproken zijn laatste kunstje is. Hij heeft een aantal doelen die hij wil bereiken voor zijn afscheid en dus ook als het gaat om het financeteam. “Allereerst moet het een plek zijn waarvoor mensen in de rij staan om te mogen werken. Omdat zij zich daar kunnen ontwikkelen en zij zich gehonoreerd en gewaardeerd voelen. Het is immers de plek waar je het grootste gedeelte van de dag doorbrengt en die moet aangenaam zijn. Daarnaast moet het team nadrukkelijk worden erkend als een hoeksteen waarop het succes van dit bedrijf is gebaseerd. Een integraal onderdeel van de elf spelers die op het veld staan. En tot slot moet het een state-of-the-art financeafdeling zijn. Met professionele medewerkers, die relevante managementinformatie leveren evenals een goedgekeurde jaarrekening.”

Zoektocht naar talent

De zoektocht naar talent voor zijn financeteam noemt Valk in de huidige arbeidsmarkt een van de grootste uitdagingen. In die zoektocht is hij altijd op zoek naar mensen die intelligent, kritisch en sociaal zijn en die vooral ook kunnen leveren. “Mentaliteit en beoordelingsvermogen zijn ook heel belangrijk. Hoe beoordeelt een medewerker een situatie? Kan ik hem of haar vertrouwen in het nemen van goede beslissingen? De beslissing kan ook zijn: ‘Laat ik Jan-Piet bellen om te vragen wat hij ervan vindt.’ Ik heb wereldwijd veel leidinggegeven en je kunt alleen maar hopen dat een controller in een ander land zelfstandig een goede beslissing neemt. En dat je een relatie hebt die zo goed is dat ze geen barrières ervaren om mij van input te voorzien over een mogelijk voorgenomen besluit. In die zin beoordeel ik mensen daar ook altijd op.”

