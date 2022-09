Finance week: Rentebesluit ECB en zorgen over gas Nord Stream

De aandacht van beleggers zal komende beursweek vooral uitgaan naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag en de toelichting van ECB-president Christine Lagarde. De ECB gaat de rente verder verhogen om zo de hoge inflatie tegen te gaan. Op de financiële markten wordt met spanning uitgekeken hoe groot die rentestap zal zijn.

Daarnaast worden de ontwikkelingen rond gaspijplijn Nord Stream 1 in de gaten gehouden. Het Russische staatsgasconcern Gazprom zei vrijdag de belangrijke leiding door de Oostzee naar Duitsland vanwege technische problemen langer dicht te houden. Duitsland komt op zijn beurt met een nieuw steunpakket van 65 miljard euro om huishoudens te helpen met de hoge kosten voor levensonderhoud.

Nieuwe renteverhoging

Bij de vergadering in juli verhoogde de ECB de rente met een half procentpunt. Mogelijk zal de ECB nu de rente met driekwart procentpunt verhogen. Verschillende beleidsmakers van de centrale bank, onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en Joachim Nagel van de Bundesbank, hebben gepleit voor een sterkere renteverhoging tegen de hoge inflatie.

De inflatie in het eurogebied bedroeg in augustus het nieuwe recordniveau van 9,1 procent, aangejaagd door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levens- en genotmiddelen. De sterk stijgende consumentenprijzen zetten de koopkracht van huishoudens onder druk. Daardoor kan de economie schade oplopen omdat consumenten de hand meer op de knip gaan houden.

Vrees voor recessie

Op de beurzen is er vrees dat de renteverhogingen van de ECB en andere centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve een recessie kunnen veroorzaken. Die rentevrees zorgde vorige week nog voor forse onrust op de aandelenmarkten.

De ECB komt deze week ook met nieuwe prognoses voor de inflatie en economische groei. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt definitieve cijfers over de economie van de eurozone in het tweede kwartaal. Ook komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met nieuwe cijfers over de Nederlandse inflatie in augustus.

Koerswinsten

Vrijdag waren nog sterke koerswinsten te zien op de Europese beurzen, na een goed ontvangen Amerikaans banenrapport. De Amsterdamse AEX-index steeg 1,7 procent tot 678,57 punten. In Parijs, Londen en Frankfurt ging het om plussen tot 3,3 procent. Wall Street eindigde juist lager. Maandag zijn de beurzen in New York dicht vanwege Labor Day.

