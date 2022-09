Finance week: veel aandacht voor inflatiecijfers

Inflatie speelt komende week opnieuw een grote rol op de beurzen in Europa en de Verenigde Staten, nu er amper nog bedrijven zijn die met kwartaalcijfers komen. In de Verenigde Staten verschijnen dinsdag nieuwe cijfers over de stijging van de consumentenprijzen. Beleggers zullen daarin op zoek gaan naar aanwijzingen of de inflatie zijn piek heeft bereikt of nog verder zal kunnen stijgen.

Centrale banken over de hele wereld zijn begonnen met forse renteverhogingen om de inflatie in de dammen. Volgens kenners van ING zullen de cijfers over de Amerikaanse inflatie de centralebankenkoepel Federal Reserve waarschijnlijk niet van gedachte doen veranderen in de aanloop naar een nieuwe rentevergadering. Algemeen wordt aangenomen dat de Fed het belangrijkste tarief deze maand nog eens met driekwart procentpunt verhoogt. Maar mogelijk bieden cijfers over de kerninflatie, zonder de sterk schommelende prijzen voor bijvoorbeeld benzine, wel aanwijzingen over wat er later dit jaar aan zit te komen.

Veel effect

De renteverhogingen hebben veel effect op de financiële markten. Zo worden aandelen doorgaans een minder aantrekkelijke belegging ten opzichte van obligaties, die als minder risicovol worden gezien. Toch sloten de belangrijkste graadmeters van de aandelenbeurzen in Amsterdam, Parijs en Frankfurt de week met winst af, terwijl de Europese Centrale Bank met 0,75 procentpunt had verhoogd. Die verhoging was weliswaar de grootste in de geschiedenis van de euro, maar kwam overeen met de verwachtingen van analisten.

De centrale bank van het Verenigd Koninkrijk zou aanstaande donderdag ook met een nieuw rentebesluit komen, maar stelt dit uit vanwege de periode van nationale rouw na het overlijden van koningin Elizabeth. Wel komen uit het land nieuwe gegevens over de inflatie, economische groei en arbeidsmarkt.

Chinese industrie

Verder weg van huis bieden cijfers over de Chinese industrie, investeringen en detailhandel in augustus een inkijk in de staat van de economie van het land voordat nieuwe lockdowns begonnen. Vanaf begin september geldt onder andere in de miljoenenstad Chengdu een strenge lockdown wegens een opleving van het aantal coronabesmettingen. Ook Japan komt met macro-economische cijfers, onder andere over de export in augustus.

Op het vlak van bedrijfscijfers is het rustig. In de Verenigde Staten komt softwareconcern Oracle maandag met een kwartaalbericht. Donderdag treedt Adobe, bekend van Photoshop, met de resultaten naar buiten.

