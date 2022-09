Groei economie eurozone onverwacht sterk, Nederland koploper EU

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal sterker gegroeid dan eerder werd gedacht. Volgens een definitief cijfer van het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de groei uit op 0,8 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Bij een eerdere schatting werd een vooruitgang van 0,6 procent gemeld. Volgens Eurostat was Nederland binnen de lidstaten van de Europese Unie koploper wat betreft economische groei.

In het eerste kwartaal van dit jaar ging de economie van het eurogebied met 0,7 procent vooruit. De economie van de gehele EU liet in het tweede kwartaal een plus van 0,7 procent zien, na een groei van 0,8 procent in de voorgaande periode.

Nederland bovenaan de ranglijst

De economie van Nederland groeide met 2,6 procent in het tweede kwartaal. Daarmee stond ons land dus bovenaan de EU-ranglijst. Ook Roemenië en Kroatië deden het goed. In Polen kromp de economie juist met 2,1 procent. In de Baltische landen ging het eveneens om krimp. Duitsland, de grootste economie van Europa, toonde een minieme groei van 0,1 procent.

Volgens Eurostat werd de economie vooral geholpen door hogere consumentenuitgaven. Wel vrezen steeds meer economen dat de economie in een recessie zal belanden door de hoge inflatie en sterk gestegen energieprijzen. De inflatiecrisis zet de koopkracht van huishoudens zwaar onder druk, waardoor mogelijk steeds meer mensen de hand op de knip houden om geld te besparen.

Rente wordt verhoogt

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat donderdag de rente verder verhogen om zo de inflatie aan te pakken. Mogelijk gaat het om een renteverhoging met driekwart procentpunt. In juli verhoogde de ECB de rente met een half procentpunt. De centrale bank komt ook met nieuwe prognoses voor de economie en inflatie.

