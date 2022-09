Invoering Wet Toekomst Pensioenen: is dit een zwaarwegend belang?

Met de toenemende vergrijzing, de steeds kleiner wordende groep jonge werknemers binnen een onderneming en de grote pensioenlasten die dat met zich meebrengt, was het de wens van de jongere werknemers om niet meer te hoeven mee betalen aan het pensioen van de oudere werknemers. Hiervoor moesten onder meer de Pensioenwet en het bijbehorende financieel toetsingskader worden aangepast.

De nieuwe Wet toekomst pensioenen, die geïncorporeerd wordt in de bestaande Pensioenwet, brengt nogal wat verschuivingen met zich mee. Een van die verschuivingen is dat de bestaande uitkeringsovereenkomsten (zoals eind- en of middelloonregelingen) en kapitaalovereenkomsten (zoals pensioenopbouw in een gegarandeerd pensioenkapitaal) niet meer mogelijk zijn. Op de werkgever rust de verplichting om de onderliggende pensioenovereenkomst aan te passen.

Wederzijds goedvinden

Dat is echter niet zo eenvoudig. Net als bij andere overeenkomsten is het uitgangspunt dat voor een wijziging wederzijds goedvinden nodig is. Maar een wijziging kan ook worden doorgevoerd als de werknemer een redelijk voorstel van de werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan weigeren. De wijziging kan dan worden doorgevoerd op grond van een eenzijdig wijzigingsbeding.

Eenzijdige wijziging

Om de werknemer adequaat te beschermen tegen wijzigingen van zijn pensioenregeling, is het gebruik van een eenzijdig wijzigingsbeding door de werkgever echter aan strikte voorwaarden gebonden, die terug te vinden zijn in artikel 19 Pensioenwet, vrij vertaald: ‘De werkgever mag de pensioenovereenkomst eenzijdig wijzigen, mits de mogelijkheid van de eenzijdige wijziging in de pensioenovereenkomst is benoemd. Tevens moet de werkgever aantonen dat de eenzijdige wijziging is ingegeven als gevolg van een zwaarwegend belang bij werkgever, waarbij het belang van de werknemer naar redelijkheid en billijkheid moet wijken.’

Zwaarwichtige belangen

Deze bepaling in de Pensioenwet is een afgeleide van de bepaling 7:613 BW. Bij de uitleg van dat zwaarwichtige belang gaat het erom of het belang van de werkgever bij wijziging van de pensioenregeling ten opzichte van het belang van de werknemer zodanig zwaarwegend is, dat het belang van de werknemer moet wijken voor het belang van de werkgever.

Volgens vaste rechtspraak kunnen zwaarwichtige belangen bestaan in bedrijfseconomische, bedrijfstechnische en bedrijfsorganisatorische omstandigheden, waarbij te denken valt aan de situatie dat een werkgever in grote financiële moeilijkheden verkeert. Een zwaarwichtig belang kan ook worden gevormd door een financieel belang om op langere termijn een bedrijfseconomische situatie in stand te houden, waarbij de continuïteit van de onderneming en de belangen van alle werknemers zoveel mogelijk zijn gewaarborgd. Of een wetswijziging zoals de aanstaande.

Belangenafweging

Als de werkgever zich beroept op het bestaan van een zwaarwichtig belang, dan is het aan de werkgever om dat standpunt deugdelijk te onderbouwen door feiten of omstandigheden aan te voeren waaruit dit kan blijken. En door, bij betwisting door de werknemer, het bewijs van het bestaan daarvan te leveren.

Het gaat dus om een belangenafweging, waarbij geldt dat een pensioenovereenkomst alleen ten nadele van de werknemer kan worden gewijzigd, als voldoende zwaarwegende belangen aan de zijde van de werkgever dat rechtvaardigen. Het belang van de werkgever moet dus worden afgewogen tegen het belang van de werknemer.

Rechtvaardigen belang

De voorgestelde wetswijziging van de Pensioenwet geldt als een zwaarwichtig belang. Met alleen een beroep op de zwaarwichtigheid van de belang is de werkgever er echter nog niet. De pensioenovereenkomst kan alleen ten nadele van de werknemer worden gewijzigd indien zwaarwegende belangen van zijde van de werkgever dat rechtvaardigen. Het hebben van een zwaarwegende belang is dus niet genoeg, want het zwaarwegende belang moet voldoende zijn. Naarmate de belangen van de werknemer harder worden getroffen, des te zwaarwegender moeten de belangen van de werkgever zijn.

Werkgevers let op: doe liever geen beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding in de pensioenovereenkomst. Want welke werkgever kan uitleggen wat zijn zwaarwegende belang is bij die wijziging?

Auteur: Mr. A.P.J.G.M. (Ton) Roebroek CPL

