ISSB-verslaggevingsstandaarden moeten uitgangspunt vormen voor ESRS

Eumedion prijst EFRAG voor het uitstekende werk dat reeds is verzet ten behoeve van de ontwikkeling van de concepten van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Wel ziet Eumedion verdere mogelijkheden voor internationale harmonisatie van standaarden voor duurzaamheidsrapportage, met name ten aanzien van de door de International Sustainability Standards Board (ISSB) uit te vaardigen rapportagestandaarden voor duurzaamheid.

Eumedion roept EFRAG op om deze ISSB-standaarden als baseline in de ESRS te integreren. Dit schrijft Eumedion in haar op 8 augustus jl. ingezonden reactie op de EFRAG-consultatie over de ontwerpstandaarden.

Aantal punten

In haar reactie wijst Eumedion ook op een aantal andere punten. Zo ziet zij bijvoorbeeld een risico in het feit dat duidelijke richtsnoeren voor het toepassen van de ‘rebuttable presumption’ ontbreken, waarmee ondernemingen de relevantie van verplichte rapportage-elementen kunnen weerleggen. Dit geldt ook voor het ontbreken van gespecificeerde methoden voor bijvoorbeeld rapportage omtrent de financiële effecten van impactfactoren. Dit hindert niet alleen de vergelijkbaarheid van informatie, maar ook de controle van deze informatie door de accountant of een andere controlerende partij.

Tevens wijst Eumedion op het belang van verdere gelijkschakeling van de ESRS met andere wettelijke vereisten, met name de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) waarmee transparantieverplichtingen voor institutionele beleggers zijn ingesteld.

